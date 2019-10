Une dame de 90 ans laissée à elle-même à sa sortie de l’hôpital

Yolande Couture, 90 ans, a été forcée à rentrer chez elle par ses propres moyens à sa sortie de l’Hôtel-Dieu de Lévis, un peu plus tôt cette semaine.

Cette dernière a été contrainte à demander un taxi et peinait à se souvenir de son adresse, étant donné qu’elle est encore sous médication. Elle a finalement été reconduite à son ancienne maison et aurait réussi à y entrer, puisqu’elle possédait encore les clés.

Heureusement, c’est son neveu qui l’aurait retrouvée quelques heures plus tard et ce dernier est choqué par la tournure des événements.

«Il ne faut pas que ça se reproduise pour d’autres personnes et il faut qu’ils prennent conscience de ce qu’ils ont fait. Ça ne se fait pas de laisser quelqu’un de cet âge-là à lui-même» plaide le neveu de la dame, Guy Couture, à la caméra de TVA Nouvelles.

Ses proches et la résidence où elle a déménagé récemment n’auraient nullement été avisés que Mme Couture avait obtenu son congé de l’hôpital.

«Ils ne sont pas occupés de me trouver un taxi. J’ai essayé de demander un taxi par moi-même dehors et personne ne me répondait», explique Mme Couture.

«J’ai essayé d’appeler mais je ne n’étais pas capable, comme je ne voyais pas le numéro. Quand tu vois pas, tu vois pas!» ajoute-t-elle, encore ébranlée par cet épisode qu’elle aurait préféré ne pas vivre.

Le réseau de la santé de Chaudière-Appalaches ne peut commenter l’affaire pour l’instant, comme les proches doivent d’abord être avisés de l’incident.

-Avec les informations de Simon Gamache-Fortin