Visite du QG du NYPD: une ex-actrice porno s’excuse pour des clichés

Une ex-vedette allemande du porno a dû s'excuser après sa visite controversée du quartier général du Service de police de la Ville de New York (NYPD) où elle a eu accès à des endroits sensibles.

Face au tollé suscité par sa visite, l’actrice Annina Ucatis a présenté ses excuses vendredi sur son compte Instagram expliquant que son guide n’avait aucune connaissance de son ancien métier, a rapporté le «New York Daily News».

La semaine dernière, l’ex-actrice de 40 ans a eu droit à une visite guidée privée du One Police Plaza, le QG du célèbre corps de police. Elle en a profité pour faire des clichés un peu partout, même dans des endroits névralgiques normalement restreints. C’était le 14 octobre, lors du Columbus Day, une journée fériée qui est célébrée le deuxième lundi d’octobre aux États-Unis.

La visite avait été organisée par un ami, qui n'est pas un policier, a-t-elle confié, parlant d’une halte rapide. Quoiqu’il en soit, c’est l’inspecteur adjoint Anthony Raganella qui lui a fait le tour du propriétaire, celui-ci apparaissant sur des photos aux côtés de Mme Ucatis.

Les clichés ont déclenché une vive réaction si bien que même le maire de New York, Bill de Blasio, ne s’expliquait pas comment une telle situation pouvait se produire.

Vendredi, Annina Ucatis s’est confondue en excuses. «Je suis une grand fan de New York et des forces de l'ordre et je m'excuse sincèrement», a-t-elle écrit.

Quant au corps policier, il a promis d’aller au fond des choses et de faire toute la lumière sur cette affaire. Selon une source non identifiée citée par le «New York Post», le commissaire du service de police, James O’Neill, «n’est pas content» que cette visite ait eu lieu un jour de congé alors qu’il n’était pas au bureau. Anthony Raganella pourrait faire l’objet d’une enquête disciplinaire, selon le «Post».