Votre Palmarès des écoles, revu et amélioré

Nous sommes particulièrement fiers de vous offrir l’édition 2019 du Palmarès des écoles du Journal de Montréal, qui comprend une nouveauté de taille.

En plus des traditionnels classements des réseaux public et privé, vous retrouverez un tout nouveau palmarès: celui des écoles accueillant plus de 30% d’élèves handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).

Petits miracles

Nous avons décidé de publier ce nouveau classement à la demande d’observateurs du monde de l’éducation qui souhaitaient voir reconnus les efforts qu’ils déploient quotidiennement pour faire réussir ces élèves en difficulté. Dans la vaste majorité des cas, il s’agit d’écoles publiques ou privées qui ne sélectionnent pas leurs élèves.

Avec cette innovation, nous sommes heureux de mettre en valeur des établissements qui accomplissent parfois de réels petits miracles dans leurs milieux.

Une carte interactive

Afin de faciliter la consultation des résultats du Palmarès sur nos plateformes en ligne, nos collègues de NumériQ ont développé une carte interactive, que vous pouvez consulter en cliquant sur la photo ci-dessous.

Cette carte interactive contient les fiches détaillées de chacune des 463 écoles que notre partenaire, l’Institut Fraser, a évaluées cette année.

Plus que jamais, Le Palmarès des écoles du Journal de Montréal est un incontournable qui permet aux parents de faire un choix éclairé lorsque vient le temps de sélectionner une école secondaire pour leurs enfants.