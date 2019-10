Des proches endeuillés veulent parler à la ministre

Les proches d’une jeune femme qui décriait le manque de services en santé mentale avant de s’enlever la vie tentent d’empêcher que d’autres drames se produisent.

« Je regardais une émission où un parent serrait son enfant dans ses bras et je me suis dit que plus jamais je ne vais connaître ça », raconte, la gorge nouée, Maryse Dionne, la mère d’Émilie Houle.

Sa fille de 23 ans est morte dans son appartement de Trois-Rivières, quelques jours après avoir passé une nuit à l’hôpital, puis être ensuite renvoyée chez elle avec une dose plus forte de médicaments pour soigner sa douleur de vivre.

La mère attend depuis six mois pour rencontrer la ministre Danielle McCann afin de « faire changer les choses ».

Le 14 mai, l’attachée politique de la ministre McCann avait envoyé un texto à l’ex-conjointe d’Émilie, Mollie Ferron, l’avisant qu’elle « souhaitait entrer en contact avec elle et la maman [...] pour une rencontre ».

Leur échange de textos s’est finalement soldé par un « nous devons regarder l’agenda de la ministre, mais ce ne pourra pas être aujourd’hui ».

L’attachée de la ministre McCann, Sonya Cormier, a finalement contacté Mme Ferron mercredi dernier, soit la même journée que Le Journal l’a contactée afin de savoir pourquoi la rencontre n’a jamais eu lieu.

Mme Cormier a donc invité les deux femmes à assister au forum Adultes et santé mentale, qui se tiendra à Québec lundi et mardi (28 et 29 octobre), auquel assistera la ministre.

Au moment d’écrire ces lignes, elles ignoraient si elles pourraient y être étant donné l’invitation de dernière minute.

Manque de ressources

Avant de passer à l’acte, Émilie Houle avait écrit un long message publié sur Facebook qui dénonçait le manque criant de ressources en santé mentale. La missive avait été partagée plus de 66 000 fois en moins de 24 heures et récolté 10 000 commentaires.

« J’ai vu des psychiatres, des psychologues, des médecins, mais aucun n’a vraiment été en mesure de m’aider réellement. J’ai toujours eu l’impression que pour eux, je n’avais aucun problème, que ce n’était pas prioritaire », avait écrit l’infirmière.

Après le drame, sa mère avait confié au Journal qu’elle avait tout essayé pour trouver un endroit qui pouvait prendre soin de sa fille, en vain.

Les deux femmes souhaitent rencontrer la ministre pour qu’elle apprenne à connaître Émilie Houle, qui souffrait d’une grande détresse psychologique.

« Il est maintenant trop tard pour Émilie, mais il y en a d’autres qui sont dans le besoin », soutient Mollie Ferron.

« Je dirais à la ministre de mettre ses priorités à la bonne place, et qu’elle possède les contacts pour faire changer les choses », ajoute-t-elle.

Des propos qu’appuie la mère d’Émilie.

« Si ma fille a écrit cette lettre, c’était pour dénoncer le manque de ressources pour les personnes comme elle, et elle souhaitait faire bouger les choses », soutient Mme Dionne.

Leur deuil est encore très difficile à faire, six mois après le décès d’Émilie.

« Ma première fête des Mères sans ma fille a été très difficile. Les gens ne savaient pas comment se comporter avec moi. Ils se demandaient s’ils devaient me souhaiter bonne fête, raconte Maryse Dionne. Pourtant, je suis encore une mère... »

Encore beaucoup de travail à faire

Des organismes qui viennent en aide aux personnes aux prises avec des idées noires confirment qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour leur venir en aide.

« Les ressources sont là, mais c’est inacceptable qu’une personne n’y ait pas toujours accès », déplore le directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreault.

« On a des efforts à faire pour mieux se faire connaître, et il y en a encore beaucoup trop d’entre eux qui tombent dans les failles du système », a reconnu le DG.

Quelques jours avant sa mort, Émilie Houle avait passé une nuit à l’hôpital avant d’être renvoyée chez elle, simplement avec une dose plus élevée de médicaments pour tenter de vaincre son mal de vivre.

«Inacceptable»

M. Gaudreault a réitéré que c’était « inacceptable » de renvoyer une personne chez elle alors qu’elle réclame désespérément de l’aide.

« Cette histoire-là démontre que le besoin est encore très présent », se désole aussi Amélie R. St-Ours, directrice générale du centre de jour et d’entraide en santé mentale Le Traversier.

« Tous les secteurs vont être d’accord pour dire qu’il manque de ressources », ajoute-t-elle.

Jérôme Gaudreault abonde dans le même sens.

« Ce qui nous manque, c’est une vision claire du gouvernement. Oui, il y a eu des mesures qui ont été prises et qui sont bonnes, mais il y a encore un manque de cohérence », martèle-t-il.

Si vous avez besoin d’aide

Ligne québécoise de prévention du suicide

Jeunesse, J’écoute