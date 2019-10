Explosion des infractions en matière de tabac aux mineurs

Le taux d’infractions en matière de vente de tabac aux mineurs a explosé de 79 % au cours de la dernière année au Québec par rapport à la précédente, pour atteindre un sommet en cinq ans.

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 500 infractions ont été constatées sur un total de 3690 visites, un taux d’échec de 13,6 %.

Un an plus tôt, 290 infractions du type ont été signalées sur 3830 visites, soit un taux de 7,6 %.

« On ne peut toutefois établir de tendance claire, les données variant d’une année à l’autre. L’explication (de la hausse) est que davantage de commerçants n’ont pas respecté la loi », explique Noémie Vanheuverzwijn, de la direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’entité dont relèvent les inspecteurs chargés d’appliquer la loi concernant la lutte contre le tabagisme.

« Si on recule de 15 ans, on avait des taux de conformité de 50 %. Ça s’est toujours amélioré depuis. Je suis surpris de cette augmentation. J’ai de la misère à l’expliquer. Peut-être que le gouvernement a mis l’accent sur la vente aux mineurs cette année », avance Yves Servais, directeur général de l’Association des dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ)

La vente de tabac à un mineur conduit à une amende de 2500 $ pour le commerçant et de 500 $ pour l’employé.

En cas de récidive, les amendes sont doublées, mais surtout, le commerce perd son permis de vente du tabac pour trois mois.

Ras-le-bol

« Pensez-vous vraiment que les détaillants veulent vendre du tabac aux mineurs ? Les inspecteurs s’y prennent parfois sournoisement. Comme en faisant acheter du papier à rouler, qui est un accessoire du tabac. Ils se présentent aux changements de quart, ou quand il y a de l’achalandage », peste M. Servais.

L’AMDEQ fournit à ses membres un formulaire intitulé « Montrez vos cartes » que l’employé doit remplir et signer quotidiennement et dont 10 des 13 points concernent la vente de tabac. « On a aussi une formation en ligne. De la sensibilisation, on en fait à longueur de semaine », affirme M. Servais.

Les contraventions peuvent cependant être contestées. « Dans la jurisprudence, le juge dit qu’un détaillant a une obligation de moyens et non de résultats. Ça peut arriver qu’un employé l’échappe. S’il prouve qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher les infractions, un juge peut acquitter un détaillant », précise M. Servais.

Les efforts d’un détaillant

Martin Couture, qui opère un dépanneur sur le boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec, estime que son commerce tire 25 % de ses profits des ventes du tabac.

« Je répète continuellement à mes employés de demander les cartes. À chaque quart, un employé doit remplir la feuille de l’AMDEQ et la signer. J’appelle la fin de semaine pour faire des rappels. J’ai des autocollants partout pour rappeler qu’on “carte”. Est-ce que je peux en faire plus ? Je suis ouvert 117 heures par semaine, je ne peux pas être ici tout le temps. Pourtant, un employé pourrait quand même faire une erreur », craint-il.

RÉSULTATS DES INSPECTIONS (PROVINCE DE QUÉBEC) ANNÉES INFRACTIONS NBRE VISITES % DES INFRACTIONS 2018-2019 500 3690 13,6 % 2017-2018 290 3830 7,6 % 2016-2017 235 2011 11,7 % 2015-2016 605 4649 13 % 2014-2015 480 4800 10 %

Source : MSSS

«Je me suis sentie arnaquée»

Maude Nadeau n’est pas à la veille d’oublier la visite d’une inspectrice le 16 juillet dernier, qui venait lui apprendre que l’acheteuse précédente était mineure.

« J’étais désemparée et frustrée. Je me suis sentie arnaquée », lance la copropriétaire du Dépanneur du quai à Saint-François, sur l’île d’Orléans.

« C’est évident que selon la loi il faut demander les cartes si on se doute que le client a moins de 25 ans. Mais ça n’a pas été fait. C’est vrai qu’il faut contrer le fléau du tabac [chez les jeunes], mais c’est virulent comme amende. On trouve exagéré de payer 2500 $ pour une faute d’un employé », ajoute celle dont le petit commerce saisonnier a un modeste chiffre d’affaires de 140 000 $.

« J’ai carté des gens de 32 et 38 ans. C’est aussi un problème quand les gens doivent sortir et aller chercher leurs papiers dans leur voiture. Ils trouvent ça parfois ridicule. Je suis sur un stress constant pour ne pas perdre mon permis. On se sent à la merci d’une erreur d’un employé », ressent Mme Nadeau, qui a ensuite demandé, sans succès, de voir une carte d’identité de la jeune fille qui accompagnait l’inspectrice.

L’allure

« C’est arrivé à un moment où l’employé était très sollicité. Je ne sais pas si cela fait partie de leur façon de faire, d’attendre qu’il y ait beaucoup de monde à la caisse. Elle aurait facilement pu passer pour une personne de 20 ans. Elle se tenait de façon à ce qu’on veuille regarder ça », dit-elle, en parlant de la poitrine bien en évidence de l’hameçonneuse.

« Il y a des gars de 17 ans plantés avec une barbe. C’est vrai, il faut faire attention. Mais c’est sûr qu’ils ne prennent pas des jeunes qui ont vraiment l’air d’âge mineur », plaide M. Servais.

« Les inspections sont réalisées avec un jeune ayant moins de 17 ans, ne paraissant pas plus vieux que son âge, et qui n’utilise aucun subterfuge. Cette approche est validée juridiquement et est utilisée ailleurs au Canada, notamment par l’organisme Santé Canada », réplique Mme Vanheuverzwijn.