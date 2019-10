«Joker» reprend le contrôle du box-office nord-américain

L'inquiétant «Joker» a ravi, d'un souffle, la tête du box-office nord-américain à «Maléfique», selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés dimanche, lors d'un week-end marqué par l'absence de sorties majeures.

Ce récit de la transformation du comique raté Arthur Fleck en Joker a réalisé 18,9 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada de vendredi à dimanche.

Cela porte son total à 277,6 millions de dollars en quatre semaines et 849 millions dans le monde, ce qui en fait d'ores et déjà le plus grand succès de tous les temps pour un film classé «R» aux États-Unis, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés.

Il devance «Maléfique: Le Pouvoir du Mal», qui s'était hissé au sommet du box-office nord-américain lors de sa sortie, le week-end dernier, et a réalisé sur ces trois jours 18,5 millions de dollars de recettes.

La célèbre sorcière de Disney, interprétée par Angelina Jolie, affiche désormais un total de 65,4 millions de dollars en deux semaines.

Le podium est complété par «La Famille Addams», la version long métrage animée de la série et des films, à bonne distance avec ses 11,7 millions de dollars sur le week-end, et 72,8 en trois semaines.

En quatrième position arrive «Retour à Zombieland», qui surfe sur la veine déjà bien exploitée des zombies et enregistre 11,6 millions de dollars de recettes, pour un total de 47 millions en deux semaines.

La sortie la mieux classée de la semaine se place en cinquième position. Il s'agit de «Countdown», film d'horreur pour jeune public centré autour d'une mystérieuse application pour smartphone.

Ereinté par la critique, le long métrage termine le week-end avec 9 millions de dollars au compteur.

Voici le reste du Top 10:

6 - «Black and Blue»: une jeune policière noire est prise pour cible par des collègues corrompus. Le film enregistre 8,3 millions de dollars de ventes de billets pour son premier week-end en salles

7 - «Gemini Man»: 4 millions de dollars (43,3 millions en trois semaines)

8 - «The Lighthouse»: 3 millions de dollars (3,7 en deux semaines)

9 - «The Current War»: 2,7 millions de dollars pour la sortie de ce film sur la rivalité entre les inventeurs Thomas Edison et George Westinghouse

10 - «Abominable»: 2 millions de dollars (56,8 millions en cinq semaines)