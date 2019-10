Peines consécutives: une association d’avocats veut intervenir

Une association d’avocats de la défense, qui s’oppose aux peines consécutives, a obtenu l’autorisation de se faire entendre lors de la procédure d’appel lancée dans le dossier d’Alexandre Bissonnette.

Reconnu coupable d’avoir tué six hommes à la Grande mosquée de Québec en janvier 2017, Bissonnette a été condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 40 ans, mais tant la Couronne que la défense ont porté la cause en appel. Cette dernière a demandé à la Cour d’appel de ramener la peine à 25 ans de prison ferme. Les avocats de Bissonnette cherchent aussi à faire déclarer inconstitutionnel l’article 745.51, qui aurait donné le droit au juge de première instance d'additionner les peines de prison à vie et ainsi de condamner Bissonnette à 150 ans de prison.

L’Association des avocats de la défense de Montréal (AADM) entend aussi plaider contre cet article du Code criminel qui existe depuis 2011 dans les cas de meurtres multiples.

«Nous entendons plaider notamment que l’article 745.51 du Code criminel contrevient à l’article 12 de la Charte, en ce sens qu’il permet l’imposition d’une peine excédant l’espérance de vie sans mécanisme de révision, ce qui est incompatible avec la dignité humaine, et que la disposition est imprécise et mène à des décisions arbitraires en matière de détermination de la peine», a expliqué à l’Agence QMI par courriel Me Maude Pagé-Arpin de l’AADM.

L’équipe d’avocats, qui a été autorisée le 18 octobre dernier à déposer un court mémoire et à intervenir lors de l’audition en appel, reconnaît que son point de vue rejoint celui des avocats de Bissonnette. Toutefois, Me Pagé-Arpin a précisé qu’elle et ses confrères ne prendront pas une position sur la peine exacte qu’ils jugent appropriée pour l’auteur de la fusillade.

En février dernier, le juge de première instance avait lui aussi conclu que l’article 745.51 était déraisonnable. Le magistrat François Huot avait utilisé les mêmes arguments que l’AADM pour le disqualifier dans son jugement, rejetant ainsi la demande de la Couronne, qui exigeait 150 ans de prison ferme pour Bissonnette.

Avec un minimum de 40 ans à purger en pénitencier, Alexandre Bissonnette a tout de même été condamné au châtiment le plus sévère au Québec depuis l’abolition de la peine de mort.

Maintenant devant la Cour d’appel, la Couronne ne demande plus 150 ans, mais plutôt 50 ans de prison ferme.