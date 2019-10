Un deuil «inhumain et invivable » pour les proches d'Isabelle Lavoie

« Inhumain et invivable », c’est ainsi que les proches d’Isabelle Lavoie décrivent le calvaire qu’ils vivent depuis qu’elle a été assassinée par son ex-conjoint, Maxime Labrecque, il y a trois ans. Le poids des procédures judiciaires les empêche de faire leur deuil, malgré le fait que son meurtrier a pris le chemin de la prison.

Une semaine après que le verdict de culpabilité de meurtre prémédité soit tombé, la mère d’Isabelle Lavoie, Lise Castonguay, son beau-père, Richard Tétreault, son père, Sylvain Lavoie et sa sœur, Mélanie Lavoie, sont encore loin d’avoir trouvé la paix.

« Justice n’est pas rendue. Ma fille n’est plus là. Elle ne sera plus jamais là », lance Sylvain Lavoie.

Réunis dans la maison de Lise Castonguay et son conjoint ils ont accordé au Journal une entrevue de plus de quatre heures.

« Ç’a juste détruit notre famille. Il est venu arracher un gros morceau », confie Lise Castonguay.

« Pour la première fois de ma vie, j’ai haï quelqu’un... Je ne lui pardonnerai jamais », renchérit Mélanie Lavoie.

Un crime violent

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2016, Maxime Labrecque a tué son ex-conjointe et mère de ses deux enfants.

Isabelle Lavoie l’avait quitté trois semaines plus tôt, après 15 ans de vie commune. Incapable de digérer la séparation, l’homme, qui avait alors 34 ans, a fracassé la vitre du logement où résidait son ex et s’y est introduit. Il lui a asséné près de 30 coups de couteau, principalement au cœur et à la gorge, avant d’essayer de se suicider.

« Il savait qu’il ne pourrait plus jamais l’avoir. Il s’est dit : si moi je ne peux plus l’avoir, il n’y a plus personne qui l’aura », sanglote Mélanie Lavoie.

Sa sœur a été retrouvée en position fœtale, son bourreau gisant à ses côtés, avec d’importantes blessures.

« Elle a souffert, on le sait qu’elle a souffert. Ça, ces images-là, ça va rester. Un enfant qui a peur, le réflexe qu’il a est de se mettre en position fœtale », souffle-t-elle.

« Ce qu’il lui a fait, dans ma tête, un humain n’est pas capable de faire ça. »

Des procédures épuisantes

Il aura fallu trois ans avant que le procès de Maxime Labrecque débute.

« C’est beaucoup trop long, beaucoup trop éprouvant pour les familles, dénonce le beau-père d’Isabelle Lavoie, Richard Tétreault. Quand c’est arrivé, il y a trois ans, on était complètement à terre. On commençait à peine à se remettre sur nos genoux. Là, il y a eu le procès, on est retombé à terre » explique-t-il.

Même si la victime est décédée, ses proches ne pouvaient pas relater au tribunal les nombreuses fois où Isabelle Lavoie leur a confié qu’elle craignait son ex. Le jury devait rendre son verdict en se basant sur les faits uniquement.

« Mais qui veux-tu qui les rapportent ? Ma sœur est morte. Alors que lui (Labrecque), il a eu trois ans pour peaufiner son histoire et il pouvait prendre des notes tout au long du procès », dénonce Mélanie Lavoie.

Le processus a été hautement frustrant pour eux et leur deuil est d’autant plus difficile à faire qu’ils ont l’impression de ne pas avoir été entendus.

« L’accusé a tous les pouvoirs. Nous, on doit tout faire pour prouver qu’il l’a tuée. Il a été retrouvé à terre à côté d’elle, il lui a donné 30 coups de couteau, mais on n’est pas sûr que ce soit lui qui a fait ça. Ben voyons ! lance Richard Tétreault avec colère. C’est ridicule ! »

Un procès qui n’a pas de fin

Le 19 octobre, Maxime Labrecque a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Son avocat, Me Martin Latour, déposera toutefois une requête pour qu’il soit plutôt admissible à une libération après 15 ans.

La famille d’Isabelle Lavoie ne peut pas croire qu’elle devra encore se rendre au palais de justice.

« Le procès vient de se terminer et je suis malade. Tout sort. Étrangement, je vais moins bien. On a peur », explique Lise Castonguay.

« Normalement, après le procès, on aurait dû se sentir mieux et libérés. Mais là, il y a encore un petit doute qui nous trotte dans la tête. On n’est pas soulagés », constate son conjoint.

Pour ajouter à leur peine, la situation avec les enfants de l’ex-couple est complexe et très douloureuse. Une ordonnance de non-publication, pour protéger leur identité, nous empêche toutefois d’en divulguer les détails.

« Zaza »

Celle qu’ils surnommaient « Zaza » avait 31 ans lorsque Maxime Labrecque l’a arrachée à la vie.

Depuis sa séparation, ses proches la sentaient revivre. « Elle m’a dit : “maman, je suis libre maintenant”. Je l’ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que j’étais contente », se souvient Lise Castonguay.

Elle venait tout juste d’obtenir son permis de conduire et de finir son secondaire 5. Elle voulait s’inscrire au cégep pour devenir comptable ou psychologue. C’était le début d’une nouvelle vie.

Mais dans les jours précédant le drame, Isabelle Lavoie était de plus en plus craintive de son ex, qui venait frapper dans ses fenêtres au milieu de la nuit, selon ce qui a été révélé en cour. La veille du meurtre, elle avait fait changer la serrure de l’appartement. Elle voulait obtenir une ordonnance restrictive pour se protéger de lui.

« Peux-tu t’imaginer avoir le sentiment d’être libre et avoir peur en même temps ? C’est ça qu’elle a vécu. Elle était soulagée de l’avoir laissé. Elle avait plein de rêves », se rappelle la sœur de la victime.

Cette dernière n’oubliera jamais les paroles de sa sœur lorsqu’elle l’a vue deux jours avant son décès.

« Ma sœur m’a dit : “c’est de la méchanceté qu’il a dans ses yeux” », regrette-t-elle.

Elles voulaient la voir une dernière fois

La sœur et la mère d’Isabelle Lavoie ont ressenti une si grande souffrance après le drame qu’elles ne pensaient qu’à une chose : aller rejoindre Isabelle au ciel.

Lors de l’enquête préliminaire, Mélanie Lavoie avait tout rangé dans sa maison et tous les papiers de sa compagnie étaient classés. Pour elle, cette journée était sa dernière.

Sa psychologue l’a sauvée.

« Elle m’a dit : “tu es prête à faire perdre l’autre fille à ta mère ?” Tu sais, quand je dis qu’on ne raisonne pas normalement tellement notre colère est grande », murmure Mélanie Lavoie.

Sa mère aussi a voulu en finir. « C’est Mélanie et mes petits-enfants qui m’ont retenue », confie-t-elle, en larmes.

La famille estime que de ne jamais avoir pu voir la dépouille d’Isabelle ajoute son lot de tristesse. Jamais elles n’auront eu le privilège de la serrer une dernière fois dans leurs bras.

Avant le procès, les proches ignoraient pourquoi on les avait empêchés de voir Isabelle une dernière fois. Or, quand ils ont vu les photos de la scène d’une violence inouïe, ils ont compris que le corps présentait trop de marques de violence.

« Je voulais la revoir une dernière fois, dit Lise Castonguay. Notre deuil ne pourra jamais être complètement fait. »