Un voyeur espionne ses voisins... avec un drone

Des résidents d’un quartier résidentiel de la ville de Centennial, au Colorado, disent en avoir assez d’un homme qui terrorise des familles.

Un homme prénommé Doug ferait voler son drone dans les environs du quartier et s’immobiliserait devant des fenêtres qui donnent sur des chambres à coucher et des salles de bain, selon des informations recueillies par FOX31 et Channel 2.

Une femme du quartier, Jane Worthing, a expliqué aux journalistes qu’elle a surpris le drone en train de scruter sa salle de bains, alors qu’elle se préparer à aller au lit.

«C'est une violation. On se sent constamment surveillés. Notre vie privée est envahie. Personne n'a besoin de m'écouter ou de regarder dans la salle de bains à 10h30 du soir», a déclaré Worthing.

Près d'une douzaine de voisins se sont plaints et sont même allés devant le conseil municipal de leur ville pour exprimer leur mécontentement.

Une autre résidente, qui a remarqué la présence du drone à l’extérieur près de ses fenêtres en pleine nuit, est scandalisée.

«C’est horrible. Pourquoi fait-il cela?» demande-t-elle, à l’équipe d’enquêteurs de FOX31.

Des journalistes sont allés cogner à la porte du principal intéressé, Doug, pour le questionner sur ses activités récréatives.

Ce dernier nie hors de tout doute que cela est arrivé.

Jane Worthing ne démord pas à l’endroit de son voisin. «Je considère qu'il s'agit de voyeurisme et d'une atteinte à la vie privée. Ce n’est pas parce qu’il se cache derrière une machine que son geste est moins grave pour autant» a-t-elle déclaré.

Le nom de famille de l'individu à qui l'on attribue les agissements n’a pas été rendu public, comme aucune accusation criminelle ne pèse contre lui.

Quelques villes du Colorado ont mis en place une réglementation stricte par rapport à l’usage de drones, mais un grand nombre d’entre elles n’ont aucune règle en vigueur.