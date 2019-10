Bénéfice surprise et hausse des abonnés portent Spotify

La plateforme de musique en ligne Spotify a publié lundi un bénéfice trimestriel conséquent et fait état d'une hausse sensible du nombre de ses abonnés payants, prenant de court le marché, qui s'attendait à une perte, et faisant grimper le titre.

Spotify comptait fin septembre 248 millions d'abonnés, dont 113 millions au service payant, ce dernier chiffre s'affichant en hausse de 31% sur un an.

Le groupe a ainsi fait mieux que la fourchette de prévision publiée en juillet, soit entre 240 et 245 millions d'utilisateurs dans l'ensemble.

Spotify a relevé son objectif d'abonnés à fin 2019, entre 255 et 270 millions, contre une fourchette comprise entre 250 et 265 jusqu'ici.

Le bénéfice net est ressorti à 241 millions de dollars, soit 36 cents par action, alors que les analystes tablaient sur une perte nette de 32 cents, selon un consensus établi par Yahoo! Finance.

Dès l'ouverture de la Bourse de New York, où est coté le titre de la société suédoise, le cours de l'action a bondi, et s'affichait en progression de 13,82%, à 137,37 dollars, vers 17H15 GMT, dans un marché où l'indice vedette Dow Jones était en hausse de 0,53%.

Spotify voit notamment dans les bons chiffres de progression des abonnements payants les effets de sa stratégie de développement de l'offre de podcasts. "A en juger par nos données, la corrélation est clairement apparente", a expliqué le groupe dans sa lettre aux actionnaires, publiée lundi.

Quelque 14% des abonnés de Spotify écoutent désormais des podcasts sur la plateforme.

Signe des ambitions de Spotify dans le podcast, la plateforme s'est offert le spécialiste Gimlet pour environ 230 millions de dollars début février, ainsi que l'interface de production de programmes Anchor, pour plus de 100 millions.

Devenu la référence du streaming musical, Spotify se dit serein face à son principal concurrent, Apple. "Les données disponibles montrent que nous gagnons le double d'abonnés supplémentaires par mois" par rapport au géant à la pomme, indique le groupe.

Apple Music comptait, début juillet, un peu plus de 60 millions d'abonnés.

Quant à l'autre concurrent qui monte, Amazon, Spotify estime acquérir davantage d'abonnés que le service du groupe de commerce en ligne, avec une proportion d'abonnements payants supérieure.

Sur les trois mois de juillet à septembre, le chiffre d'affaires atteint 1,73 milliard de dollars, en hausse de 28% sur un an.