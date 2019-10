Le tweet «de très mauvais goût» de la députée libérale Christine St-Pierre au premier ministre François Legault, samedi soir, nuit au débat public et à la démocratie, a estimé lundi l’analyste Emmanuelle Latraverse.

Sous une publication du premier ministre indiquant qu’il assistait au duel Canadiens-Maple Leafs de samedi soir au Centre Bell en compagnie de l’un de ses fils, Mme St-Pierre a rappelé à François Legault que tous les dons de 200 $ et plus devaient être déclarés au commissaire à l’éthique, sous-entendant qu’il était là à l’invitation de l’équipe. «J’ai payé mes billets», a répondu le premier ministre.

L’analyste politique Emmanuelle Latraverse déplore une attaque «de cour d’école» de la part de la députée, qui s’est excusée depuis.

«J’en ai marre de ça. Je ne veux pas être fleur bleue, mais elle est où l’époque où les politiciens avaient un minimum de respect pour leurs adversaires?», déplore Emmanuelle Latraverse.

«Ça n’améliore en rien le débat politique ni la réputation d’aucun parti politique, poursuit-elle. C’est mauvais pour la démocratie, c’est mauvais pour le débat public. Twitter devrait être banni des mains des politiciens à l’extérieur de l’Assemblée nationale.»

Lui-même un ancien député de l’Assemblée nationale, Stéphane Bédard se souvient d’un mot employé par les élus pour qualifier ce genre de comportement en chambre : «cheap».

«Il y a des règles non écrites, apprenez-les donc par cœur. Quand tu t’en vas avec ton enfant au Centre Bell écouter un match et que tu sembles rencontrer toutes les apparences correctes de la légalité, on donne la bonne foi aux gens», conseille-t-il.

