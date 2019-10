Des cols bleus à la rescousse pour déneiger le secteur de Val-Bélair

La Ville de Québec a annoncé, lundi, qu’elle reprendra en régie interne cet hiver le déneigement du secteur de Val-Bélair et des rangs Ouest, près de l’aéroport, en raison des soumissions trop élevées reçues par le privé.

La semaine dernière, l’opposition à l’hôtel de ville avait manifesté de vives inquiétudes quant au déneigement de ces deux zones en raison de l’imminence de l’hiver et de l’absence de contrats signés avec des entrepreneurs.

«L’administration Labeaume n’est pas prête. S’il tombe 25 cm de neige dans ces secteurs-là demain matin, on ne sait pas qui va ramasser la neige et comment ça va être fait», avait déclaré le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin.

La Ville de Québec assure qu’elle a les effectifs nécessaires et la machinerie en quantité suffisante pour reprendre à l’interne le travail qu’elle souhaitait, à l'origine, confier au privé. Elle s’est entendue avec le syndicat des cols bleus pour des mouvements de personnel qualifié.

Le conseiller municipal Jérémie Ernould, responsable des travaux publics, a précisé qu’il en coûtera 2,3 M$ à la Ville de Québec pour effectuer le déneigement à l’interne de ces zones alors que les plus basses soumissions atteignaient 3,5 M$. Le pourcentage du territoire déneigé par des cols bleus de la Ville passera de 54% à 58% avec la réorganisation annoncée.

Des employés à la retraite pourraient également être appelés à la rescousse au besoin. Éric Grondin, directeur de division aux travaux publics, affirme que la Ville a cependant déjà beaucoup de «profondeur» avec ses effectifs actuels et ses listes de rappel d'employés temporaires.

L’opposition rassurée

Jean-François Gosselin a promis de suivre la situation de près à Val-Bélair, mais il s’est néanmoins montré rassuré en mêlée de presse. «J’espère que tout va bien se passer, a-t-il confié. J’ai le goût de donner la chance au coureur. Je vois qu’on a fait des efforts [...], mais il faut que ça fonctionne parce que, le déneigement, c’est majeur.» Le conseiller Jean Rousseau, de son côté, s’est dit «optimiste» par rapport au plan annoncé par la Ville.

Trottoirs, piste cyclable et abribus déneigés

La Ville de Québec a par ailleurs dévoilé les détails des cinq projets pilotes qu’elle compte mettre en place cet hiver. Elle entend déneiger notamment trois axes piétonniers en priorité: trottoir du boulevard Benoît-XV et de la 14e Rue (de la 1re Avenue à la 8e Avenue), trottoir de la rue du Prince-Édouard (de la rue Saint-Anselme à la rue du Pont), trottoir de la rue Victoria (du chemin Sainte-Foy à la rue Boisseau).

Le projet sur la rue du Prince-Édouard, dans Saint-Roch, entraînera le retrait de 38 cases de stationnement afin de faciliter le passage de la chenillette en priorité.

La Ville prévoit aussi investir 340 000$ pour améliorer le déneigement de 31 abribus sur le parcours 801 dans les secteurs de la colline Parlementaire et du quartier Saint-Roch. Le montant investi a fait sourciller l’opposition.

Un corridor de 7 km à l’intention des cyclistes sera également déneigé pour la toute première fois cet hiver. La Ville a retenu, pour l’expérience, un tracé entre la colline Parlementaire et l’Université Laval, en passant par la bande cyclable Père-Marquette, de quoi réjouir la Table de concertation vélo, qui a collaboré avec la Ville sur ce projet.

Un autre projet pilote vise le quartier Maizerets. La Ville a l’intention d’effectuer ses opérations en alternance dans une rue sur deux lors de la première nuit de déneigement, afin de faciliter la vie des automobilistes qui pourront garer leur véhicule dans les rues voisines. Les citoyens visés devront s’inscrire pour recevoir des alertes personnalisées par SMS afin de connaître les rues où il sera possible de se garer, même si les feux clignotants sont en fonction.

La souffleuse va passer moins souvent

Enfin, un dernier projet pilote prévoit une réduction des opérations de soufflage à Sainte-Foy (le quadrilatère formé par les boulevards Neilson et Pie-XII, le chemin des Quatre-Bourgeois et l’autoroute Duplessis) et Charlesbourg (secteur bordé par les rues des Pruches et des Pâquerettes, ainsi que les boulevards Loiret et Henri-Bourassa).

La neige sera «poussée de façon optimale des deux côtés de la chaussée», ce qui devrait permettre de limiter les inconvénients et réduire la hauteur des bancs de neige sur les terrains, a fait valoir la Ville, qui dit vouloir personnaliser les opérations dans chaque rue. Les citoyens concernés seront conviés à une séance d’information et recevront un feuillet informatif à domicile.