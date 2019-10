Incendie dans un bâtiment commercial à Farnham

Un bâtiment commercial a été la proie des flammes, dans la nuit de dimanche à lundi, à Farnham en Montérégie.

Selon les premières informations, l’incendie a pris naissance vers 2 h 30 dans un commerce de la rue Principale, près de la rue Meigs.

Les pompiers ont dû procéder à l’évacuation de deux logements qui se trouvent au-dessus du commerce. Personne n’a été blessé.

Sur place, certains éléments laissent croire qu’il pourrait s’agir d’un incendie criminel, a indiqué la Sûreté du Québec qui a pris en charge l’enquête.

Des techniciens en scène d’incendie se rendront sur les lieux place afin d’analyser la scène et en savoir plus sur les causes du brasier.