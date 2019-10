Jessica Biel se déguise en son copain pour une fête d'Halloween

Jessica Biel a trouvé un moyen de se rattraper auprès son mari, Justin Timberlake, après avoir reconnu qu'elle n'était pas une grande fan de son boys band, NSYNC : elle s’est déguisée en son mari pour une fête d'Halloween.

Jessica Biel et Justin Timberlake ont assisté à la fête d'Halloween de la marque Casamigos Tequila, à Beverly Hills le 26 octobre (19). La comédienne était vêtue d'une combinaison bleu métallisé, de baskets blanches et d'une perruque rousse frisée, tandis que Justin Timberlake était déguisé... en micro géant, avec une énorme boule sur la tête ! « Voilà ce qui se passe lorsque vous admettez à la télévision que vous ne connaissez aucune chanson de NSYNC et que vous êtes mariée à @justintimberlake », a écrit Jessica Biel sur Instagram. « Bien joué, mari, bien joué », a-t-elle ajouté.

La semaine précédente, au cours du Tonight Show de Jimmy Fallon, Jessica Biel avait été confrontée à une archive ancienne où elle déclarait qu'elle n'avait pas écouté le groupe alors qu'il était très populaire à l'époque. « Pour être honnête, je n'écoute pas vraiment, déclarait-elle dans le document d’archives. Je veux dire, je les connais, bien sûr, j'en ai entendu parler et j'ai entendu la musique. Je ne pense pas avoir leurs CD. Je ne suis pas une grande fan, mais ça doit être, cool, je suppose. »

L’animateur avait ensuite demandé à Jessica Biel si elle connaissait les chansons du groupe, ce à quoi elle avait répondu par un « Pas vraiment »...