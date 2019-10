«Fausse bonne idée», «promesse ridicule» : la décision de la ministre de la Santé de plafonner le coût des stationnements dans tous les hôpitaux de la province n’impressionne guère les analystes de «La Joute» Emmanuelle Latraverse et Stéphane Bédard.

Ce dernier croit que le gouvernement s’est lancé dans un projet «compliqué» et coûteux qui ne répond pas à un besoin réel de la société.

«Je trouve que c’est n’importe quoi, tranche-t-il. Je n’en reviens pas qu’une ministre soit responsable des stationnements. Qu’on donne ça à quelqu’un d’autre. On est dans des gadgets.»

Selon lui, cette solution ne règle pas le problème à la base, soit celui d’épargner les patients ou leurs proches – particulièrement ceux à faibles revenus – de frais de stationnements exorbitants. Il propose plutôt des déductions fiscales pour les personnes à faibles revenus ou des crédits d’impôt. D’autant plus que tous les stationnements ne sont pas égaux, rappelle-t-il. «Le marché à Montréal n’est pas pareil que le marché à Bégin.»

«Donne-moi 150 millions $ et je vais l’utiliser pour faire autre chose que de financer tous les stationnements», ajoute l’ancien président du Conseil du trésor.

L’analyste Emmanuelle Latraverse y voit elle une «promesse ridicule» devenue trop symbolique pour que le gouvernement recule sur la question.

«Les partis politiques, en campagne électorale et dans l’opposition en particulier, se déchirent la chemise sur des enjeux faciles, comme le stationnement à l’hôpital, font campagne là-dessus, en font des promesses et ça devient des promesses symboliques, qui deviennent plus grandes que nature. Le gouvernement se retrouve dans une position où il est obligé de répondre à cette promesse, qu’elle ait été bien ou mal avisée», raisonne-t-elle.

