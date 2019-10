L’étoile de Justin Trudeau a passablement pâli à l’international depuis sa première élection à la tête du pays en 2015, et ce n’est pas une mauvaise chose, selon Mario Dumont.

Les journaux et magazines du monde entier avaient élevé Justin Trudeau au rang de célébrité politique au lendemain de son élection. Plusieurs lui ont consacré leur page frontispice, dont le Vogue, le Rolling Stone et le Paris Match. Une semaine après sa réélection, les articles sont beaucoup moins élogieux dans les médias internationaux. Le Washington Post, par exemple, titrait «Le Canada est passé de la “Trudeaumania” à la “Trudeau-meh-nia”».

Cette différence dans la perception des médias étrangers à l’endroit de Justin Trudeau n’est pas une mauvaise nouvelle, croit Mario Dumont.

«Je serais quasiment tenté de dire tant mieux. Pas tant mieux que l’image de M. Trudeau se soit détériorée parce qu’à travers ça, on pourrait dire que c’est un peu l’image du Canada qui s’est détériorée, mais ce qu’on voyait en 2015, c’était gros, c’était exagéré, c’était grotesque, dit-il. C’était rendu du star-système à l’état pur, ça n’avait rien à voir avec le fait de gouverner.»

L’animateur souligne que si en 2015 les médias ont peut-être exagéré dans leur couverture de Justin Trudeau, l’inverse est aussi vrai.

«On passe souvent d’un extrême à l’autre. Je ne pense pas qu’il a été si pire que certains des portraits qu’on a faits, d’ailleurs il a été réélu par une majorité de Canadiens.»

Cette image ternie, Mario Dumont le souhaite, contribuera à redonner au premier ministre un meilleur équilibre entre l’image et la gouvernance du pays.

«[En 2015], plutôt que de se pencher sur les grands dossiers, il se livrait à un vedettariat un peu vide. [...] Ça, c’est fini. Gouverne. Occupe-toi de nos affaires, du bien de la population du Canada, de réconcilier l’environnement et l’économie, d’unifier chacune des parties du pays et on va être satisfaits», demande l’animateur.

«Il y a une opportunité pour M. Trudeau de nous montrer qu’il a entendu le message, qu’il a changé, qu’il a vécu son trip de popularité et que, maintenant, il va s’occuper des affaires internes du Canada», conclut-il.