La mère d’une jeune handicapée craint l’hiver

Une mère de Québec craint l’arrivée de l’hiver, alors que depuis quelques semaines, elle doit parcourir une plus grande distance, une soixantaine de mètres, pour conduire sa fillette lourdement handicapée vers son autobus scolaire.

Alicia, sept ans, marche difficilement, étant atteinte d’une maladie rare qui affaiblit grandement ses muscles. C’est donc en fauteuil roulant, poussée par sa mère Cynthia Audet Grondin, qu’elle rejoint l’autobus près de son domicile pour aller à l’école.

L’hiver, la neige et la glace deviennent leurs ennemis, surtout les jours de tempête. Or, le duo doit maintenant franchir une soixantaine de mètres, environ deux fois plus qu’avant, et un dénivelé plus important, pour se rendre à l’autobus.

« Le transport adapté n’est pas adapté, c’est moi qui dois m’adapter au transport », dénonce la résidente de Sainte-Foy, mère également d’un jeune garçon.

Risque de chute

Depuis deux ans, un minibus accommodait la maman de 31 ans en se rendant jusque dans le stationnement privé de l’immeuble où elle réside afin de se rapprocher d’une sortie qu’elle emprunte à l’arrière, car plus accessible.

En raison d’un changement en septembre, un nouvel autobus, plus long, vient chercher l’enfant et la Commission scolaire des Découvreurs lui aurait alors indiqué que désormais, il ne pourrait plus se rendre dans le stationnement.

Ce simple changement angoisse la maman qui craint de se blesser et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, qu’elle dit élever seule. « Je suis déjà tombée avec ma fille dans mes bras », souligne Mme Audet Grondin.

Le dépôt d’une plainte, récemment, et l’intervention du Journal semblent avoir fait bouger les choses. « C’est une inquiétude qui est légitime », a réagi la semaine dernière le président de la Commission scolaire des Découvreurs, Alain Fortier, en disant vouloir « tout faire » pour « alléger » la réalité de la mère.

La commission scolaire a dit étudier la situation, sans toutefois avancer de solution concrète pour le moment.