L'unique clinique d'avortement du Missouri est en danger

Une commission administrative a commencé lundi à examiner le dossier de l'unique clinique pratiquant des avortements dans le Missouri, qui pourrait devenir le premier État américain sans aucun accès aux interruptions volontaires de grossesse (IVG) depuis près d'un demi-siècle.

Les autorités de cet État conservateur du centre des États-Unis veulent fermer la structure basée à Saint-Louis, évoquant des «inquiétudes» sanitaires.

Mais l'organisation Planned Parenthood qui gère la clinique dénonce un «prétexte» et accuse le gouverneur républicain Mike Parson de vouloir rendre l'avortement impossible dans son État.

La licence d'exploitation de la clinique a expiré le 31 mai. Saisi en urgence, un juge l'a autorisée à continuer à exercer temporairement en attendant qu'une commission administrative se penche sur le fond du dossier.

Sreenivasa Rao Dandamudi, qui fait office de juge-arbitre au sein de cette instance, a entamé lundi des auditions amenées à se poursuivre toute la semaine. Selon le journal St. Louis Post-Dispatch, sa décision ne devrait pas être rendue avant février.

Pour pallier une éventuelle fermeture de sa clinique, Planned Parenthood vient d'ouvrir une nouvelle structure à moins de 30 kilomètres, mais dans l'État voisin de l'Illinois, où les autorités sont plus protectrices du droit des femmes à avorter, tel qu'établi en 1973 par la Cour suprême des .tats-Unis.

Dans le Missouri, le gouverneur Parson, un opposant affiché à l'avortement, a signé en début d'année une loi interdisant d'avorter au-delà de huit semaines de grossesse, en violation avec la jurisprudence de la Cour suprême, qui autorise les IVG tant que le fœtus n'est pas viable, soit vers 24 semaines de grossesse.

Ce texte a été bloqué en justice, comme une dizaine de lois comparables adoptées depuis le début de l'année dans plusieurs États de la «Bible Belt», le sud et le centre religieux des États-Unis.

Cette offensive s'explique par l'arrivée à la Cour suprême de deux juges nommés par le président Donald Trump, qui ont fait basculer l'institution dans le camp conservateur. Les opposants à l'avortement misent sur eux pour que la Cour revienne sur sa décision de 1973.

En parallèle, les États les plus conservateurs ne cessent de durcir les conditions d'exercice des structures pratiquant des IVG, si bien que six États n'ont plus qu'une seule clinique où avorter.