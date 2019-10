Paul-André Fortier lauréat du Grand Prix de la danse 2019

Le chorégraphe, danseur et pédagogue Paul-André Fortier a reçu lundi matin le Grand Prix de la danse de Montréal 2019, lors d’une cérémonie tenue à l’Espace Orange Françoise Sullivan de l’Édifice Wilder.

Assortie d’une bourse de 25 000 $, la distinction présentée par Québecor et la Ville de Montréal a été offerte par Sylvie Cordeau, vice-présidente, philanthropie et commandites de Québecor, et Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise à la Ville de Montréal.

Le jury des Prix de la danse a ainsi voulu saluer le parcours exceptionnel de Paul-André Fortier en tant que créateur, soliste, pédagogue et mentor. Sa compagnie, Fortier Danse-Création, fondée en 1981, mettait cette année un terme à ses activités. Le dernier solo de Paul-André Fortier, «Solo 70», a tenu l’affiche du Festival TransAmériques au printemps dernier.

Parmi les autres lauréats des Prix de la danse 2019, Brianna Lombardo s’est démarquée dans la catégorie Interprète. Le Prix du CALQ (Conseil des arts et des lettres du Québec) pour la meilleure œuvre chorégraphique a été attribué à Hélène Langevin pour «À travers mes yeux», tandis qu’Alexandra «Spicey» Landé a été nommée Découverte.

Ismaël Mouaraki, de la compagnie Destins Croisés, Elon Höglund et Emmanuelle Lê Phan, de Tentacle Tribe, la troupe Le Patin Libre, la gestionnaire culturelle Marie-Andrée Gougeon et l’administrateur en danse Jack Udashkin ont aussi tous été récompensés.