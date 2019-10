STM : Pas d'inspecteurs dans le métro ce lundi

Les inspecteurs et constables de la Société de transport de Montréal (STM) ont été renvoyés chez eux lundi matin alors qu'ils sont arrivés au travail sans leur uniforme, en guise de moyen de pression.

Ces employés sont sans contrat de travail depuis le 12 janvier dernier, et la STM a annulé des négociations censées se tenir la semaine dernière en plus de demander un médiateur. Outrés par ces développements, les inspecteurs et constables ont donc sorti leurs chemises civiles lundi matin.

Certains d'entre eux portaient déjà depuis le 9 octobre des pantalons de camouflage au travail pour protester.

Du côté de la STM, on confirme que moins de 40 inspecteurs ont été retournés à la maison lundi puisqu’ils ne portaient pas leur uniforme.

«[Le port de la chemise civile] pouvait compromettre leur sécurité et celle de la clientèle», précise une porte-parole de la STM, Isabelle Alice Tremblay, sans donner d'exemple précis.

La STM ajoute avoir avisé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de la situation pour solliciter leur collaboration en cas d'incident dans le métro.

Sécuritaire

Du côté du syndicat, on ne comprend pas cette manoeuvre de la part de la STM. «On était quand même identifiés STM, la chemise n'est pas considérée comme un équipement obligatoire. Il n'y avait aucun ralentissement de service de notre part», explique le président du syndicat, Kevin Grenier.

Le syndicat rappelle que ses inspecteurs ont toujours en leur possession une carte d'identité et une casquette à l’effigie de l'employeur.

Les derniers pourparlers entre le syndicat et l'employeur remontent au 17 octobre.

Le conflit entre les deux parties est notamment lié à la perspective de nouveaux quarts de travail coupés en deux. Actuellement, constables et inspecteurs travaillent 10 heures de suite.

Selon le syndicat, une pause de deux heures non payée pourrait être insérée au milieu de ces journées de travail, étalant leur journée sur 12 heures.