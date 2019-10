Une semaine sous la grisaille

La semaine s’annonce grise pour l’ensemble de la province. Des précipitations sont également à prévoir sur la majorité des secteurs tandis que les températures resteront douces.

La semaine va débuter sous les averses pour le centre et l’est, mais la pluie pourrait cesser graduellement au cours de la journée de lundi.

À Montréal, de la bruine intermittente est prévue jusqu’en mi-journée, le ciel sera ensuite nuageux. Le mercure affichera un maximum de 13 °C en après-midi. À Québec, la journée sera similaire puisque de la bruine est prévue tout au long de la journée, et il fera maximum 8 °C.

Dès mardi, un autre système dépressionnaire va passer au-dessus des Grands Lacs et se diriger vers le nord-est du Québec.

La journée de mardi s’annonce automnale pour tout le monde, avec du soleil pour certains secteurs, des nuages pour d’autres et des températures agréables.

À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages et un mercure qui affichera 16 °C. À Québec, la journée sera nuageuse et il fera 13 °C.

Les nuages et la pluie seront de retour mercredi sur la plupart des secteurs. À Montréal, la journée sera nuageuse avec 40 % de probabilité d’averses, il fera 12 °C. À Québec, de la pluie intermittente sera au programme, et il fera 12 °C.

Jeudi ressemblera à la veille: 40 % de probabilité d’averses pour Montréal, et ciel gris pour Québec avec 60 % de probabilité d’averses de neige dans la nuit.

Les températures commenceront à baisser à partir de la nuit de jeudi à vendredi.

De la pluie est prévue vendredi à Montréal, avec un maximum de 8 °C. À Québec, les averses de neige ou de pluie rythmeront la journée et il fera maximum 5 °C.