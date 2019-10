Hospitalisé, un jeune père se retrouve paralysé

Hospitalisé au printemps pour une forte fièvre et des douleurs au ventre, un jeune père de famille de Saint-Agapit s’est retrouvé trois semaines dans le coma, avant de se réveiller paralysé de tout le corps.

Dans la nuit du 7 au 8 mai, Ian Turcotte, 40 ans, se rendait en ambulance à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour traiter ce qu’il croyait être une appendicite.

Quelques heures plus tard, toutefois, le diagnostic tombe : pneumonie à pneumocoque et septicémie. Dans la situation, Ian est plongé dans un coma artificiel.

L’homme reprend connaissance 23 jours plus tard. Prisonnier de son corps. Il présente une paralysie complète, sans aucune réponse nerveuse. Sous respirateur artificiel, il ne peut respirer par lui-même. Combatif, il choisit de foncer et de tenter une réadaptation, même si ses chances de rémission sont incertaines.

Tenter de respirer par lui-même

« Sa job en ce moment, c’est de réussir à respirer par lui-même. Ça ne va pas vite. Ça fait six mois qu’il travaille là-dessus. Il ne peut pas parler. Il communique avec les yeux, il est capable de faire des non avec sa tête et il fait des sourires. À part ça, il n’y a rien qui bouge », explique sa conjointe, Geneviève Rivard.

En arrêt de travail depuis l’hospitalisation de Ian, la chef cuisinière garde le phare pour que leurs enfants, Émile, 7 ans, et Cloé, 4 ans, ressentent le moins possible les contrecoups de la situation.

« Quand tu vis un drame comme ça, pourquoi est-ce que la logique des choses veut que tout s’écroule autour ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être assez forte pour réussir à tout maintenir ? » questionne-t-elle.

Mike Ward et France d’Amour

Mais pour continuer, il faut des sous. Surtout que Geneviève ne touche actuellement que la moitié de son salaire. Son frère, l’humoriste Pierre-Bruno Rivard, ainsi que leur cousine, l’auteure-compositrice-interprète Pascale Picard, ont donc pris sur eux d’organiser un grand spectacle-bénéfice pour la soutenir.

Mike Ward, Stéphane Fallu, Etienne Dano, France D’Amour, Marc Déry et Damien Robitaille ont répondu à l’appel et se produiront bénévolement le 23 novembre au Complexe des Seigneuries, à Saint-Agapit.

Les profits de cette soirée seront remis à la famille Turcotte-Rivard, qui peut aussi compter déjà sur une somme de plus de 17 000 $ amassée sur la plateforme GoFundMe.

« C’est comme trop gros, confie Geneviève Rivard, qui n’en revient pas de cette générosité. Il y a tellement de gens qui vivent des drames et qui n’ont pas la chance d’être entourés comme je le suis. »

Pour la jeune mère de famille, ces fonds lui permettront, à elle et à ses enfants, de garder la tête hors de l’eau, pendant que son conjoint mène son combat. « Je le trouve vraiment fort et vraiment positif », conclut-elle.

Jusqu’à 500 spectateurs sont attendus à la Soirée-bénéfice au profit de la famille Rivard-Turcotte, qui se tiendra le 23 novembre au Complexe des Seigneuries, à Saint-Agapit. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com.