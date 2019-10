Isabelle Hudon et Anne McLellan conseillent Trudeau sur le choix des ministres

L’ambassadrice du Canada en France et femme d’affaires Isabelle Hudon conseillera le chef libéral réélu Justin Trudeau dans la constitution de son équipe gouvernementale, aux côtés de l’ex-vice première ministre albertaine Anne McLellan.

Les deux femmes fourniront des avis tant sur la composition du prochain conseil des ministres que concernant la garde rapprochée de M. Trudeau, a annoncé le bureau du premier ministre mardi.

En avant-midi, M. Trudeau a d’ailleurs rencontré la gouverneure générale Julie Payette pour lui confirmer son intention de former le prochain gouvernement.

Le conseil des ministres sera assermenté le 20 novembre et celui-ci sera paritaire, a indiqué le premier ministre désigné la semaine dernière.

Les libéraux ont été reportés au pouvoir à la tête d’un gouvernement minoritaire. Ils ont été rayés de la carte électorale en Alberta et en Saskatchewan et doivent donc établir comment ils peuvent assurer une représentativité des Prairies au sein du gouvernement.

Depuis sa réélection, M. Trudeau a parlé avec tous les premiers ministres des provinces et territoires. Il s’est aussi entretenu avec le maire de Calgary, celui d’Edmonton et celui de Toronto.

Ces discussions ont principalement porté sur la façon dont les différents ordres de gouvernement peuvent rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, bâtir une classe moyenne plus forte et collaborer pour créer un pays plus uni.