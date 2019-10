Alors que s’amorcent les négociations entre le gouvernement et la fonction publique, impossible de ne pas remarquer une «gourmandise» de la partie syndicale, même dans un contexte de surplus budgétaires.

Ce sont des négociations bien différentes qui attendent le gouvernement cette année par rapport à celles survenues en 2015, alors qu’on se trouvait dans un contexte de rigueur budgétaire au Québec. Les hausses salariales de l’époque, accordées par Martin Coiteux, suivaient l’inflation, mais ne dépassaient pas les 1 % à 2 % par année. Elles visaient surtout à protéger le pouvoir d’achat des employés de la fonction publique.

Or en 2019, le gouvernement détient des surplus. Même si François Legault a rappelé que les surplus n’appartenaient pas aux syndicats, mais à la population, les salariés de l’État demandent des augmentations nettement supérieures. Les infirmières exigent une augmentation de 21,6 % sur 3 ans et les enseignants de 19 à 21 % sur 3 ans, bien loin du 9,1 % d’augmentation sur cinq ans accordé lors de la dernière négociation.

Mario Dumont estime que ces demandes sont «gourmandes».

«Personnellement, je comprends que les salariés disent que ça fait plusieurs années de suite qu’ils n’obtiennent pas plus que l’inflation. C’est vrai que pour certaines fonctions, je pense aux préposés aux bénéficiaires, on voudra faire du rattrapage. Mais quand on est rendu à du 7 % d’augmentation trois années de suite, franchement, je pense qu’il y a des gens qui rêvent», analyse-t-il.

Il rappelle que si le gouvernement accorde des augmentations de l’ordre de 7 % par année à ces groupes, d’autres employés de l’État voudront eux aussi profiter de hausses semblables, ce qui n’est tout simplement pas possible.

«Allez voir dans le secteur privé, qui a eu ce genre d’augmentations? [...] Il n’y en a pas vraiment», dit Mario Dumont.

«Est-ce qu’on en demande plus pour avoir un petit bout ou est-ce qu’on pense vraiment que c’est l’année qu’on gagne au casino du côté de la partie syndicale, je ne le sais pas, mais on semble partir très fort.»