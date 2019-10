La police de Saguenay met en garde contre des jujubes au cannabis

Le service de police de Saguenay et la Direction de la santé publique ont lancé un appel à la vigilance à la suite d’une importante saisie de jujubes contenant du cannabis, à peine deux jours avant Halloween.

C’est la première fois que la police de Saguenay réalise ce type de saisie sur son territoire. Il y a deux ou trois semaines, des agents ont mis la main sur une cinquantaine de livres de jujubes contenant du cannabis.

Les friandises en question sont identiques à celles que les consommateurs ont l’habitude d’acheter, ce qui représente évidemment un danger.

«Si on prend ces jujubes-là et qu'on les mélange à d’autres qui ont été achetés dans un dépanneur, vous ne verrez pas la différence, a indiqué le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier. Habituellement, ces friandises-là sont dans des sacs qui indiquent le taux de THC. Lorsque nous avons ouvert les sacs, il y avait aussi une forte odeur de cannabis.»

Tant la police que les autorités de la santé recommandent aux parents de bien examiner les friandises avant de permettre à leurs enfants de les manger.

Les parents doivent également s’assurer que les bonbons se trouvent dans leur emballage d’origine. Il est préférable d’opter pour des emballages et des marques qui sont bien connus.

Aucun cas d’intoxication n’a été rapporté jusqu’à maintenant en lien avec ces friandises contenant du cannabis, mais la prudence est de mise.

«Si l’enfant commence à ne pas bien se sentir, à vomir, à être somnolent, s’il se met à respirer plus fort, plus vite, on peut soupçonner une intoxication, a expliqué le médecin Jean-François Betala-Belinga, du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il faut juste être vigilant. Pas de panique, mais on veut faire de la prévention.»

Pour l’instant, la police de Saguenay ne dévoile pas dans quel secteur la saisie a été réalisée, mais on confirme que des individus ont été rencontrés et qu’une enquête est toujours en cours.