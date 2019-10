Les 2/3 des piétons tués étaient des personnes âgées

Depuis le début de l’année, 15 piétons sont décédés à Montréal et 10 d’entre eux sont des personnes âgées, a dévoilé ce matin la Ville de Montréal, qui lance par le fait même une campagne de sensibilisation destinée aux aînés piétons.

Les statistiques concernant ce groupe d’âge ont en effet de quoi inquiéter, car plus de 60 % des piétons qui meurent annuellement après des collisions sont âgés de 65 ans et plus.

Novembre : mois meurtrier

Alors que les journées raccourcissent et que la lumière du jour est moins présente, on apprend que c’est en novembre qu’on enregistre historiquement un plus grand nombre de collisions impliquant des piétons.

Le conseiller municipal Éric Alan Caldwell, accompagné de la comédienne France Castel - porte-parole de la campagne de sensibilisation- et du commandant Éric Soumpholphady du SPVM, a rappelé que la Ville continue d’installer des feux pour piétons avec des décomptes numériques et à allonger le temps de traverse des feux piétons à de nombreuses intersections.

La Ville installe aussi des signaux sonores en complément aux feux pour piétons.

La municipalité ajoute que des travaux de marquage au sol sont effectués pour encourager le dégagement de cinq mètres aux intersections afin d’accroître la visibilité des piétons.