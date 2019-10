Les adultes canadiens sont trop sédentaires

Vingt-neuf pour cent des adultes canadiens ont un mode de vie peu actif même si la plupart pensent que l’inactivité physique est un sérieux problème de santé, souligne l’organisme ParticpACTION dans son nouveau Bulletin de l'activité physique chez les adultes publié ce mardi.

La toute première édition de ce bulletin accorde ainsi la note «D» aux adultes du pays en matière d’activité physique.

«Le Bulletin souligne que 29% des adultes canadiens sont caractérisés par un mode de vie peu actif et que les adultes âgés de 18 à 79 ans sont sédentaires près de 10 heures par jour», mentionne ParticipACTION dans un communiqué accompagnant sa nouvelle publication.

«Même si 83% des adultes pensent que l’inactivité physique est un sérieux problème de santé, seulement 16% respectent les directives nationales recommandant de faire chaque semaine 150 minutes d'activité physique d’intensité moyenne à élevée», souligne ParticipACTION.

Selon le bulletin, la sédentarité augmente avec l’âge et les personnes âgées (65 et plus) sont celles qui passent le pluguillas de temps à être inactives.

«C'est un problème important puisque l’inactivité physique peut entraîner un risque accru de maladies chroniques, un déclin cognitif, une augmentation des chutes et de l’isolement social chez les personnes âgées» a précisé ParticipACTION

Selon l’organisme, la sédentarité, à une époque où les adultes de 65 ans et plus sont plus nombreux que les jeunes de 15 ans et moins, «aura des répercussions plus importantes que jamais sur le système de santé, les communautés et l’économie».

L’organisme recommande notamment aux gens de bouger plus chaque jour, «que ce soit avec le transport actif, les tâches du quotidien, le jardinage, ou en allant promener le chien», et de faire des exercices de renforcement musculaire deux à trois fois par semaine.

Le nouveau Bulletin de l’activité physique chez les adultes, qui attribue des notes dans quatre catégories, sera publié tous les deux ans en alternance avec le Bulletin de l’activité physique chez les jeunes déjà existant.