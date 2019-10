Le chef conservateur Andrew Scheer entend s’accrocher la direction du parti, mais déjà, derrière, plusieurs noms circulent pour le remplacer en vue de la prochaine élection fédérale.

L’analyste politique et ancien membre de l’entourage de Stephen Harper, Dimitri Soudas, affirme qu’au terme d’une rencontre avec plusieurs hauts placés du parti, ceux-ci l’ont informé qu’il allait devoir effectuer d’importants changements s’il souhaitait conserver sa place.

«Si Andrew Scheer fait les changements nécessaires, peut-être qu’il va réussir à convaincre les membres de son caucus qu’il devrait demeurer chef du Parti conservateur, mais ça reste à voir», dit-il.

Entre temps, plusieurs candidats sont déjà pressentis comme de potentiels successeurs. Les noms de Jason Kenney et de Bernard Lord, deux hommes qui détiennent une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance des enjeux du Québec, figurent parmi ceux qui résonnent le plus actuellement, selon Dimitri Soudas.

«Les gens comme Bernard Lord et Jason Kenney auraient une longueur d’avance», croit-il.

Dans le cas de Bernard Lord, il est né au Québec et il a été premier ministre du Nouveau-Brunswick. Jason Kenney, lui, a occupé un rôle prééminent au sein du cabinet de Stephen Harper et a passé beaucoup de temps au Québec dans le cadre de ses fonctions, en plus d’avoir un charisme politique indéniable.

Caroline Mulroney, qui est ministre dans l’équipe de Doug Ford en Ontario, représente elle aussi une bonne candidature en raison de la qualité de son français, un atout que n’ont pas Peter Mackay et Rona Ambrose, deux autres ténors du Parti conservateur qui pourraient être tentés par sa direction.

«La dernière fois que j’ai eu une conversation avec Peter Mackay, c’était il y a sept ou huit ans, et si je me base sur la qualité du français à ce moment-là, ce n’est pas du calibre à être chef de l’État. Même chose pour Rona Ambrose», souligne Dimitri Soudas.

