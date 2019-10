Un éditorial vitriolique du quotidien canadien The Globe and Mail sur la loi 21 a été l’élément déclencheur d’un débat animé entre Mathieu Bock-Côté et Thomas Mulcair, mardi, à l’émission «La Joute».

Pour Thomas Mulcair, la loi 21 est discriminatoire, puisqu’elle cible, à son avis, certaines religions davantage que d’autres. Il argue d’ailleurs que le Québec a un historique de discrimination envers les minorités.

«Dans les années 30, c’était contre les Juifs, dans les années 50, c’était contre les Témoins de Jéhovah et aujourd’hui, c’est toujours de bon ton de discriminer notamment contre les gens qui manifestent leur religion, surtout les musulmans», commente-t-il.

«Comment se fait-il qu’un jeune sikh ou une jeune musulmane puisse travailler comme enseignant ou policière partout en Amérique du Nord, sauf au Québec? Est-ce que la laïcité de l’État est la vraie raison, laïcité dont personne ne parlait auparavant?», demande M. Mulcair.

Pour le chroniqueur Mathieu Bock-Côté, le Québec n’a pas discriminé ses minorités, bien au contraire. Ce sont plutôt les francophones du Québec qui l’ont été, d’où la Révolution tranquille.

«S’il y a eu une Révolution tranquille au Québec, le “Maître chez nous”, c’est parce que pendant très longtemps, nous ne l’étions pas, tranche-t-il. Réécrire l’histoire du Québec pour retrouver une tradition invisible, mais toxique, de discrimination envers les minorités, je dirais que ça relève des “fake news” historiques.»

Il souligne que le Québec n’a pas à se soumettre à un modèle anglo-saxon, lui qui prend plutôt ses racines philosophiques sur le modèle européen, où plusieurs pays ont eu le même questionnement sur la laïcité.

Voyez le débat animé entre les deux panélistes à l’émission «La Joute».