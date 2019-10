Le chroniqueur Richard Martineau s’est indigné, mardi, d’un éditorial publié par le journal canadien The Globe and Mail vilipendant les chefs fédéraux pour leur position molle devant la loi sur la laïcité du Québec.

Le Globe and Mail accuse les chefs d’avoir trahi de façon opportuniste la Charte des Droits et Libertés en ne critiquant pas suffisamment la loi 21, qui est une «tache» pour le Canada et le Québec.

L’éditorial – qui représente donc la position du journal – place sur un même pied Justin Trudeau, Andrew Scheer et Jagmeet Singh. Pourtant, Justin Trudeau a clairement exprimé son désaccord et son ouverture à intervenir dans la contestation judiciaire.

Richard Martineau regrette également que l’éditorial ne fasse aucune mention de la clause grand-père, qui permet aux employés déjà en poste de conserver leurs signes religieux. Il dénonce également le message du texte.

«Que le Canada dise qu’il n’est pas d’accord avec notre vision de la laïcité, c’est une chose, mais quand on dit que c’est odieux, intolérant, raciste...»

Selon lui, la vision du Québec va à l’encontre de l’ADN profonde du Canada.

«Essayer de faire rentrer le Québec dans le Canada, c’est comme essayer de faire entrer un cercle dans un carré, dit-il. Si vous pensez que c’est fini cette histoire-là, on s’en va vers un clash fondamental, presque un nouveau Meech.»

