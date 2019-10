Nos politiciens sont-ils plus civilisés qu’ailleurs?

Au lendemain du lancement d’un livre sur la vie de l’ancien premier ministre Robert Bourassa regroupant plusieurs ex-politiciens aux allégeances différentes, Mario Dumont a réfléchi à la civilité qui règne chez les élus de chez nous: un constat rafraîchissant dans un contexte mondial inquiétant.

En observant discuter Andrée Bourassa et Lisette Lapointe, veuves des anciens adversaires politiques qu’étaient Bourassa et Jacques Parizeau, l’animateur a avoué trouver «quelque chose de beau là-dedans» et décrit la scène comme une «leçon de civilité».

«Au Québec, on est encore capable de se permettre ça», ajoute-t-il, précisant qu’ailleurs dans le monde et principalement aux États-Unis, «on en est plus là».

«On est dans ''lui, c’est le mal'' et là Donald Trump arrive et pousse ça une coche plus loin», juge Mario Dumont.

Selon lui, cette capacité de mettre la partisanerie de côté lors de moments importants et pendant les périodes de crise a un caractère «précieux» qu’il faut chérir et encourager au Québec.