Île Bizard: «On se sent complètement abandonné par le gouvernement»

Des résidents de l’arrondissement L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève, au nord-ouest de Montréal, sont en colère contre le ministère de l'Environnement du Québec, qui leur refuse la construction d’une digue temporaire sur la rive de la rivière des Prairies.

Des sinistrés réclamaient la permission de pouvoir ériger cet automne des protections temporaires contre les inondations. En d’autres mots, les riverains voulaient être prêts pour le printemps, ce qui leur éviterait de construire des ouvrages de retenue des eaux à la dernière minute.

«On veut sauver nos maisons. Notre argent, notre vie, est là-dedans. On ne peut plus vendre. On sera encore stressé tout l’hiver. Ils annoncent de la neige autant que l’année passée. On est perdu, on se sent complètement abandonné par le gouvernement», dit Serge Fortier, un citoyen rencontré par TVA Nouvelles.

En réponse, le gouvernement assure être sensible aux préoccupations des citoyens. Toutefois, ce genre de digue n’est pas permis par la politique de protection des rives.

«Le ministère comprend le souhait des municipalités d’être proactives pour éviter qu’une pareille situation ne se reproduise, mais la mise en place de digues en terre à l’automne n’est pas permise par la Politique de protection des rives», explique Jean-Francois Ouellet, directeur régional au ministère.

Il ajoute que la multiplication de ce type d’ouvrage de retenue des eaux causera des impacts hydrauliques importants en aval.

«Si ces secteurs sont vulnérables aux crues chaque année, il y aurait lieu que la Ville réalise une analyse plus globale de la problématique et propose des solutions durables et pérennes en fonction des impacts», indique-t-il.