Oubliez le perroquet sur l’épaule et les céréales au volant!

Écouteurs sur les oreilles, maquillage vite fait, bol de céréales, cellulaire et incroyable, mais vrai, un perroquet sur l’épaule et même un pédicure! Tout en tenant le volant de peine et de misère. Ces comportements dangereux des automobilistes mettent à risque la sécurité de tous.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a donc décidé de mener une opération de sensibilisation afin de diminuer les distractions dans l’habitacle et au volant.

«Un handicapé visuel, des élèves et des personnes âgées, car malheureusement, ils sont surreprésentés à titre de victimes lors d’accident reliés à la distraction, s’adresseront aux automobilistes qui ne sont pas en infraction, mais pour les conscientiser», souligne Marie Beauvais , porte-parole du SPAL.

Les agents du SPAL en ont vu de toutes les couleurs de la part des conducteurs dans les artères de l’agglomération.

«Manger un bol de céréales au volant, les deux mains sont monopolisées et s’il y a un obstacle rapidement, c’est dangereux. (...) Il faut regarder droit devant. Certains comportements ne sont pas distrayants pour les conducteurs, mais pour ceux autour. Par exemple, conduite avec un perroquet vu que c’est hors du commun», souligne Marie Beauvais.

La policière demande aux automobilistes de «laisser les distractions du quotidien à la maison ou au boulot et d’agir à titre de conducteurs» pour la sécurité de tous.