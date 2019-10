Parti libéral de Charest: des députés veulent des réponses

Des députés réclament des réponses de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) alors que surviennent de nouvelles révélations sur le Parti libéral du Québec, qui aurait notamment remboursé une partie de l’hypothèque de la maison de son ancien chef, Jean Charest.

Le député libéral et ex-policier Jean Rousselle a déclaré mardi qu’il souhaitait que la police en «finisse au plus vite» avec son enquête sur d'anciens dirigeants du Parti libéral du Québec (PLQ).

«Oui on devrait le dire [que l’enquête n’est plus en court] et on devrait en finir. La population attend toujours, il y a toujours quelque chose de possible. Est-ce que c’est fini, est-ce que ce n’est pas fini? Si ce n’est pas fini, qu’on le dise et s’il y a autre chose, qu’on le fasse», a dit le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’intégrité des marchés publics, questionné dans les corridors du parlement.

Avant de verser un salaire de 75 000 $ à l’ancien premier ministre, le PLQ aurait remboursé une partie de l’hypothèque de sa maison de Westmount, a révélé notre Bureau d’enquête lundi.

Ces informations ont été obtenues par les enquêteurs de l'UPAC dans le cadre du projet Mâchurer, qui s’intéresse à des allégations de financement illégal au PLQ.

C’est l’ancien directeur de cabinet de Jean Charest au moment de son arrivée au PLQ en 1998, Ronald Poupart, qui aurait confié aux enquêteurs avoir entendu de Joël Gauthier (le directeur général du PLQ à cette époque) qu’une telle compensation lui était donnée. Ces révélations sont publiées dans le livre «PLQ inc.», qui fait un retour sur l'enquête de l'UPAC concernant le financement du parti lors des années Charest.

Le député de Québec solidaire Vincent Marissal, se questionne à savoir si «la police a vraiment pu aller au fond des choses».

«Toutes les histoires qui sortent depuis 20 ans là-dessus laissent croire que la police a peut-être eu des bâtons dans les roues. [...] Il reste ce petit goût amer dans le fond de la gorge qu’on n’ait peut-être pas tout su et qu’on ne sache peut-être pas tout non plus», a-t-il indiqué.