Rattrapage salarial: les profs demandent 14 000 $ au premier échelon

Après les infirmières, les enseignants de la FAE demandent un important rattrapage salarial lors du renouvellement de leur prochaine convention collective, équivalente à une hausse de 14 000 $ au premier échelon.

La FAE soutient que sur une carrière de 35 ans, les enseignants québécois perdent 420 000 $ de salaire en étant les moins bien payés au pays. Ils demandent la moyenne canadienne.

«C’est carrément de l’exploitation», a lancé Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement mardi, lors d’un point de presse à quelques pas de l’Assemblée nationale.

Présentement, un enseignant qui commence sa carrière gagne 42 400 $. La FAE demande 56 400 $. Au dernier échelon, le même prof a une rémunération de 82 600 $, la FAE exige 91 900 $. Des 17 échelons qui existent en ce moment, il n’en resterait plus que 11.

La FAE aura partiellement l’oreille du gouvernement caquiste, qui a promis de faire sauter les six premiers échelons de l’échelle salariale des prof. Mais François Legault a déjà affirmé qu’il ne donnerait pas plus que l’inflation aux employés du secteur public malgré les surplus budgétaires qui s’accumulent.

Pas de front commun

Sylvain Mallette estime toutefois que si François Legault veut vraiment faire de l’éducation de sa priorité, il doit «prendre soin des femmes et des hommes qui font ce travail au quotidien».

«Au Québec, la situation économique est formidable. Le gouvernement engrange des surplus année après année. Ça veut dire qu’il le fait en partie sur notre dos alors qu’on travaille dans des conditions qui ne sont souvent pas faciles», a-t-il ajouté.

Il croit que la situation budgétaire actuelle prive Québec d’un argument de poids à la table de négociation.

Il n’y a pas de front commun pour l’instant dans les négociations entre le gouvernement du Québec et les 550 000 employés du secteur public et parapublic. Les enseignants de la CSQ ont également réclamé un rattrapage la semaine dernière, qu’ils ont chiffrés à 8 %.

De leur côté, les infirmières ont demandé une hausse salariale de 21,6 % sur trois ans et la CSQ 12 %. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente les infirmières, cette imposante augmentation se justifie par un rattrapage nécessaire après des années de vaches maigres.

Tournée québécoise

Pour convaincre les Québécois du bien-fondé de leurs revendications, les profs de la FAE ont nolisé un autobus qui ressemble à ceux utilisés par des chefs de partis politiques lors d’une campagne électorale. Ils feront une tournée des 17 régions administratives du Québec.

En plus des exigences salariales, la FAE demande plus d’autonomie pour ses membres, la fin de «l’intégration sauvage» d’élèves en difficultés dans les classes ordinaires sans ressources additionnelles et un allègement de la tâche bureaucratique. «On nous a transformés en gérants de paperasse, nous ce qu’on veut c’est enseigné», a dit Sylvain Mallette.