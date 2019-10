TVA Sports prolonge son entente avec la WTA

Les Québécois pourront continuer de suivre les prouesses des plus grandes joueuses de tennis de la planète sur les ondes de TVA Sports, car la chaîne a prolongé son entente avec le circuit de la WTA jusqu’à la fin de 2022, a-t-elle annoncé mardi.

Ainsi, TVA Sports poursuivra la présentation du tennis féminin amorcée en 2013. Depuis, à chaque année, la chaîne sportive a diffusé plus de 25 tournois, incluant les événements «Premier Mandatory», «Premier 5», «Premier 12» et les finales annuelles. Cette offre s’ajoute à la télédiffusion des tournois masculin et féminin de la Coupe Rogers.

«TVA Sports est très heureux de continuer à présenter les meilleures joueuses de tennis au monde. Nous sommes d’ailleurs à un moment-clé pour le tennis canadien avec l’émergence de nos talents sur la scène mondiale, dont Bianca Andreescu qui nous a fait tant vibrer au cours de la dernière année», a déclaré dans un communiqué le vice-président de TVA Sports, Serge Fortin.

«La WTA est heureuse de prolonger pour trois autres années son entente de télédiffusion avec TVA Sports qui continue d’offrir une couverture exceptionnelle des meilleures joueuses de tennis en compétition dans les tournois internationaux les plus enlevants», a pour sa part mentionné le président de la WTA, Micky Lawler.

Du tennis toute la saison

Tout au long de l’année, TVA Sports diffuse les principaux tournois du circuit professionnel féminin misant entre autres sur les vedettes montantes telles Andreescu, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Belinda Bencic et Coco Gauff, ainsi que les joueuses d’expérience comme Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Simona Halep, Petra Kvitova, Kiki Bertens et Serena Williams.

Cette semaine, TVA Sports présente les Finales de la WTA qui se déroulent à Shenzhen, en Chine. Andreescu est d’ailleurs au nombre des participantes et tentera de racheter sa défaite encaissée aux mains de Halep, lundi.