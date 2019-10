Un élève de 6e année sur cinq passe plus de quatre heures devant un écran par jour

Un élève montréalais de 6e année sur cinq passe plus de quatre heures devant un écran pour ses loisirs par jour, révèle la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP). Cette utilisation intensive peut amener son lot de conséquences.

La DRSP s’est intéressée aux impacts des technologies de l’information dans la vie des Montréalais dans cette étude. À la lumière des résultats, elle suggère la poursuite ou la mise en place d’initiatives de prévention qui favorisent une utilisation équilibrée des écrans. Par ailleurs, la campagne «PAUSE ton écran» invite la population à se questionner sur son utilisation d’Internet.

Sans condamner les écrans, on souhaite que les enfants et les adultes profitent des avantages d’Internet sans en subir les mauvais côtés. Consacrer deux heures et moins par jour à regarder un écran peut permettre d'avoir une meilleure santé.

À l'opposé, une utilisation intensive des écrans, qu’on quantifie à quatre heures par jour et plus, peut amener, notamment, des difficultés de sommeil, une moins bonne santé mentale et physique et un risque plus élevé de décrochage scolaire.

«On a regardé plusieurs indicateurs de santé et la mâchoire nous a un peu décroché quand on a vu les résultats chez ceux qui passent quatre heures et plus devant un écran», a dit Jean-François Biron, chercheur à la DRSP.

Chez les adultes, 16 % des Montréalais font une utilisation intensive des écrans. 45 % d’entre eux passent moins de deux heures par jour (l’utilisation recommandée). Du côté des enfants, 60 % des élèves de 6e année consacrent moins de deux heures par jour au temps-écran.

L’étude n’a pris en compte que le temps d’écran consacré au travail ou aux études.