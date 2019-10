Un homme blessé dans une bagarre à Coaticook est décédé

L'homme gravement blessé lors une bagarre à Coaticook la fin de semaine dernière est décédé.

Dany Ruel, 39 ans, avait reçu un coup de poing qui l'avait projeté au sol au cours de la nuit de vendredi à samedi. Maintenu en vie artificiellement, il est décédé tard lundi soir.

Son présumé agresseur, Junior Morin, 30 ans, a donc été accusé mardi après-midi du meurtre non prémédité de Dany Ruel, au palais de justice de Sherbrooke.

L'air repentant, les traits tirés et marqués par la fatigue, le colosse de plus de six pieds a comparu brièvement devant la juge Claire Desgens de la Cour du Québec. La poursuite s'oppose à sa remise en liberté en attendant un complément de preuves des enquêteurs.

Les deux hommes auraient passé une partie de la soirée de vendredi et de la nuit de samedi au bar L'Épervier de Coaticook.

À la suite d'un différend, ils se sont croisés de nouveau vers 4 h 15 sur la rue Thibault. C'est à cet endroit que l'accusé aurait asséné un coup de poing à la victime qui s'est écroulée au sol, où sa tête a heurté la chaussée.

Une jeune femme, témoin de la scène, a appelé les policiers.

Après sa comparution, Junior Morin a repris le chemin de la prison. Il doit revenir devant le tribunal le 5 novembre pour son enquête sur remise en liberté.