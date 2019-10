Arrestation en lien avec les décès de deux jeunes hommes

On en sait maintenant un peu plus sur cette soirée fatale qui a coûté la vie à deux jeunes hommes de Saint-Jean-Port-Joli. Notre service de nouvelles a appris qu’une femme a été arrêtée et incarcérée en lien avec cette histoire.

La femme en question se nomme Julie Anctil et est bien connue des services policiers à Saint-Jean-Port-Joli. Elle a été arrêtée deux jours après les faits et a comparu au palais de justice de Montmagny le 18 septembre dernier pour son enquête sur remise en liberté. Elle fait face à quatre chefs d’accusation dans ce dossier, dont trafic de stupéfiants et possession d’une drogue dans le but d’en faire le trafic. On parle ici de MDMA, plus communément appelé ecstasy. Les accusations concernent également du GHB et de la méthamphétamine.

Le soir du 13 septembre dernier, les substances consommées par Anthony Miville, Marc-Olivier Paquet et l’un de leurs amis proviendraient de Julie Anctil.

Les trois amis se sont fait remettre la drogue par un intermédiaire. C’est ce dernier qui est allé chercher trois grammes de MDMA chez Julie Anctil pour un montant de 80 dollars. L’individu a ensuite remis la drogue aux trois amis qui l’ont consommée dans la soirée à Rivière-du-Loup et dont on connait la suite.

Pour ce qui est du cas de Julie Anctil, elle est incarcérée jusqu’à la fin des procédures et doit revenir au palais de justice de Montmagny le 22 novembre.

Le procureur de la Couronne confirme qu’il les résultats d’analyses toxicologiques des victimes pour émettre un avis hors de tout doute dans cette affaire.