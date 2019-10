La croissance au Québec résiste au contexte mondial

Le Québec ne cesse de «surprendre» sur le plan économique, si bien que le rythme de croissance cumulative du PIB réel atteint 2,8 % au cours des sept premiers mois de 2019, par rapport à la même période l’an passé, ce qui est deux fois plus rapide que celui du Canada.

Dans un rapport publié mardi, l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) note que «l'ensemble des industries du Québec affiche une bonne performance économique depuis le début de l'année», et ce, en dépit des turbulences mondiales.

En occurrence, c'est le cas du secteur de la fabrication (+ 3,3 %), qui «continue d’être le moteur de l’économie», mais aussi des secteurs du commerce de gros (+ 5,6 %), des services immobiliers et des services de location et de location à bail (+ 2,4 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (+ 4,0 %) ainsi que des administrations publiques (+ 2,4 %).

De plus, l’ISQ note que plusieurs sous-secteurs enregistrent des croissances cumulatives particulièrement vigoureuses depuis janvier 2019, comme celui de la fabrication de produits chimiques, avec une hausse de 20,7 %, ou celui de la fabrication de machines (+ 13,6 %).

Ainsi, le PIB réel de la province a augmenté de 0,4 % en juillet dernier après avoir enregistré une hausse de 0,2 % le mois précédent. Il s’agit du dixième gain mensuel consécutif, indique l’ISQ.

«L’économie du Québec continue de surprendre par sa vigueur à plusieurs égards», écrit l’économiste Hélène Bégin du Mouvement Desjardins, dans une note économique.

«La croissance du PIB réel est soutenue et celle-ci entraîne une forte création d’emplois», ajoute-t-elle, tout en mentionnant que cette «vitalité de l’économie de la province repose également sur de nombreux autres secteurs tant du côté des biens que des services.

Mme Bégin croit d’ailleurs que pour une troisième année consécutive, «la cadence de l’économie se maintiendra entre 2,5 % et 3,0 % en 2019».

Cependant, elle table sur «un rythme moins rapide [...] au cours des prochains trimestres compte tenu du ralentissement en cours dans les principales économies du globe».

Au Canada, le PIB est demeuré inchangé (0,0 %) en juillet 2019 et, après sept mois, il a connu une croissance de 1,4 % par rapport à la même période de l'année précédente.