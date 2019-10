Le NPD veut être plus présent au Québec

À la sortie d’une rencontre du caucus du Nouveau parti démocratique, son chef Jagmeet Singh a répondu aux questions des journalistes et est revenu sur les résultats des dernières élections, au terme desquelles le nombre de députés du NPD est passé de 44 à 24.

«Je suis très fier de la campagne que nous avons menée, du message positif que nous avons transmis aux Canadiens, a-t-il dit. Je ne suis pas satisfait par contre des résultats. Nous allons continuer de travailler fort.»

Jagmeet Singh a reconnu vouloir déployer plus d’efforts au Québec pour rassembler les progressistes. Il a affirmé que des membres du parti de l’ouest du pays étaient même prêts à venir dans la belle province pour épauler son lieutenant québécois.

«Alexandre Boulerice fait un travail acharné. Je suis fier de son travail et du travail de son équipe, a affirmé le chef du NPD. Ce qu’on va faire ne repose pas seulement sur ses épaules. Ça repose sur moi aussi et toute l’équipe, on va le faire ensemble.»

«La joie de vivre, c’est important»

Questionné à savoir pourquoi il avait dansé sur scène au terme de la soirée électorale, Jagmeet Singh a assuré que l’équipe pouvait célébrer tout l’effort déployé durant la campagne.

«Pour moi, la joie de vivre, c’est important, a dit le chef du NPD. Je ne vais jamais m’excuser pour ça. Mais je suis triste. C’est dommage que nous ayons perdu des députés à travers le pays.»

Assurance médicaments

Jagmeet Singh a indiqué qu’il déposera un projet de loi pour mettre en place une assurance médicaments universelle pour tous les Canadiens.

Le NPD veut également que le gouvernement Trudeau revienne sur sa décision de contester un jugement qui l’oblige à verser 40 000 $ à chaque enfant autochtone ayant subi des dommages causés par le système de protection de la jeunesse dans les réserves.