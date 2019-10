Le report de l’Halloween était nécessaire, dit la mairesse de Sainte-Julie

Le report des festivités de l’Halloween en raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées touche maintenant plusieurs dizaines de villes au Québec, dont Montréal, Longueuil et Trois-Rivières. Pour l’instigatrice du mouvement, la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy, cette décision était nécessaire «par souci de sécurité».

«Je crois que ce n’est pas pour surprotéger nos enfants, mais pour les protéger, s’assurer qu’ils seront en sécurité», insiste la mairesse.

«C’est une activité agréable que celle du soir de l’Halloween où on sort en famille, où on a du plaisir. Et oui, le faire sous la pluie, ça fait partie du jeu, mais quand c’est de 50 à 70 millimètres [de pluie] avec des vents à 80 kilomètres à l'heure, je pense que là, il faut nous, comme adulte, prendre la décision de garder en sécurité nos enfants qui vont avoir de toute façon l’Halloween 24 heures plus tard.»

Suzanne Roy affirme que si une telle décision n’a jamais été prise avant, c’est probablement parce que les villes n’avaient pas les outils afin de rejoindre la population.

«Il y a 15 ans, on n’aurait pas pu le faire. On n’aurait pas réussi à rejoindre tout le monde que ce soient les écoles, les centres de la petite enfance, l’ensemble des parents. Aujourd’hui, les moyens de communication nous aident. De façon extrêmement rapide, ce matin, on a pu intervenir».

Plusieurs municipalités ont déjà pris l’habitude de fêter l’Halloween la dernière fin de semaine d’octobre et ce, peu importe la date. Une idée qui sourit à la mairesse.

«Peut-être que cette météo extrême va nous amener justement à pousser un peu plus loin notre réflexion et peut-être de permettre d’avoir encore de plus beaux Halloweens».

Voyez l’entrevue complète accordée à Julie Marcoux dans la vidéo ci-dessus.