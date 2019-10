Le sénateur Jean-Guy Dagenais souhaite le départ de Scheer

Le sénateur québécois Jean-Guy Dagenais fait partie des conservateurs qui réclament le départ d’Andrew Scheer à la tête du parti, après qu’il eut échoué à prendre le pouvoir au terme du scrutin fédéral de la semaine dernière.

«Il faut faire la réflexion et pas seulement sur le chef. Il faut réfléchir aussi à son entourage», a-t-il dit mercredi matin en entrevue avec Mario Dumont, sur les ondes de LCN.

La semaine dernière, l’ex-ministre conservatrice Josée Verner affirmait aussi que M. Scheer devait tirer sa révérence.

Certains membres du caucus conservateur voudraient voir M. Scheer quitter aussi tôt qu’avant Noël. Le sénateur Dagenais estime pour sa part que cela serait trop précipité.

«Un instant, les Fêtes c’est dans deux mois. Mais ceci étant dit, est-ce qu’attendre jusqu’au congrès c’est trop long? Est-ce qu’on peut nommer un chef intérimaire?», a-t-il lancé. Le chef conservateur sera soumis à un vote de confiance, en avril prochain, au cours du congrès de son parti.

Les troupes de M. Scheer ont fait élire 121 députés le 21 octobre dernier, mais elles n’ont obtenu que 10 sièges au Québec, soit deux de moins que lors des élections de 2015. Elles espéraient pourtant gagner entre 20 et 25 des 78 circonscriptions québécoises.

Avortement

Or, M. Dagenais croit que la question de l’avortement a nui à M. Scheer dans la Belle Province. «Les Québécois, on est des Latins, on vote avec nos émotions, a-t-il soutenu. Ce que je ressentais sur le terrain, c’est que les Québécois ne l’avaient pas adopté comme ils ont adopté Jack Layton, à l’époque.»

Le chef conservateur a été forcé d'expliquer à de nombreuses reprises où il loge sur cette question durant la campagne électorale. Bien qu’il soit pro-vie dans ses convictions personnelles, il a assuré qu’il n’avait nullement l’intention de rouvrir le débat sur le droit à l’avortement.

Des conservateurs québécois tenaient une réunion derrière des portes closes, mercredi, dans un restaurant de la région de Québec.

Le caucus en entier de la formation politique doit se rencontrer à Ottawa la semaine prochaine.