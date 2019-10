Legault sert une mise en garde aux maires qui recevront 1,2 G$ de plus

Lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, François Legault a servi un avertissement aux municipalités du Québec, qui grâce au nouveau pacte fiscal, recevront 1,2 G$ de plus sur cinq ans: attention aux «petits amis».

Si le gouvernement s’était limité à reconduire les mesures prévues pacte fiscal actuel, une somme totale de 6 G$ aurait été versée aux municipalités, a observé le premier ministre, dans un discours prononcé à l’occasion de la signature officielle du partenariat 2020-2024.

Or, en tenant compte de nouvelles mesures, comme le tant réclamé transfert d’un point de TVQ, les municipalités se partageront à terme la somme colossale de 7,2 G$ provenant des coffres de l'État québécois.

Selon les projections actuelles, le partage d’un point de TVQ devrait représenter à lui seul 730 M$, dont 70 M$ dès 2020.

Les municipalités se partageront aussi, dès cette année, 200 M$ additionnels en aide à la voirie locale, où il y a beaucoup de rattrapage à faire.

«Vous avez maintenant la latitude pour utiliser ces sommes là en fonction des priorités de vos citoyens», a fait valoir M. Legault.

Mise en garde

Les grands sourires et les bons mots échangés de part et d’autre n’ont toutefois pas empêché le premier ministre de servir une mise en garde au maire de Québec, à la mairesse de Montréal ainsi qu’aux présidents l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui étaient présents.

«Évidemment, le grand défi dans les cinq prochaines années, c’est de s’assurer que cet argent-là est bien utilisé, bien géré, de façon efficace, sans petits amis et tout et tout», leur a rappelé M. Legault.

Invité par les journalistes à préciser sa pensée en marge de la cérémonie, M. Legault a répété qu’il avait «confiance» que les maires et mairesses feront bon usage des sommes qui leurs sont versées par le gouvernement du Québec.

Reddition de comptes

«Si M. Legault a des idées en vue, bien qu’il les partage, a réagi à son tour la mairesse de Montréal, Valérie Plante. [...] Mais moi je peux vous dire que [...] la reddition de comptes, non seulement ça fait partie de nos pratiques, mais c’est important, parce qu’on [...] est responsable face à la gestion des fonds publics.»

«On n’en a pas de crainte de ce côté-là », a assuré le président de la FQM, Jacques Demers, qui dit avoir perçu la mise en garde de M. Legault «comme une blague».

«La confiance doit fonctionner des deux côtés et on est capable de prouver qu’on sait gérer notre argent localement sans aucun problème», a-t-il ajouté.

«Il parlait de l’ancien maire de Laval, alors ce n’est pas pareil», a ironisé le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a préféré s’abstenir de commenter davantage.

«On vous laisse juger», a finalement laissé tomber le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, à qui M. Legault a par ailleurs décoché quelques flèches, sur le ton de l’humour, en raison des rumeurs voulant qu’il songe à briguer la chefferie du Parti libéral du Québec.