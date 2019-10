L’obsolescence programmée fait rager de nombreux consommateurs. On a tous déjà eux un téléphone ou un électroménager en bon état, qui a dû être changé pour un modèle plus récent.

En plus d’avoir un impact sur le portefeuille des consommateurs, cette façon de faire des entreprises cause des problèmes environnementaux.

«Quand on se fait vendre un appareil qui n’est pas de bonne qualité, il arrive deux choses en même temps. Comme consommateur, dans cinq ans, on va retourner en acheter un autre. On va dépenser nos sous, on va se rendre compte qu’on a dépensé sur quelque chose qui n’est pas de qualité. Potentiellement, ça fait aussi des déchets à remettre dans la nature», explique Mario Dumont.

C’est dans cette optique que Québec solidaire et le député indépendant Guy Ouellette veulent régler ce problème. Si l’intention est louable, il sera difficile de rendre l’obsolescence... obsolète.

«Penses-tu qu’Apple va se mettre à faire des téléphones juste pour le Québec? Nous autres, on fait deux lignes de téléphone : une pour l’ensemble de la planète et une pour le Québec parce qu’au Québec, il y a Québec solidaire», conclut l’animateur.

