Ce n’est pas peu dire que le report de la fête d’Halloween dans plusieurs municipalités du Québec a suscité le débat à «La Joute».

Pour ou contre, chacun avait un avis bien tranché sur la question.

«Ça va être difficile pour les Villes de parler à tous les fantômes pour leur dire que l’Halloween est reportée. C’est sûr que je me serais attendu à un appel à la prudence, mais qu’on invite les gens à reporter la visite des enfants, c’est la première fois que je vois ça», a lancé Stéphane Bédard.

«Ça prend toujours une première. Je félicite tous les maires de créer ce précédent étonnant. J’imagine qu’ils vont avoir la même pression pour Noël et les autres fêtes», a-t-il ajouté de façon sarcastique.

Emmanuelle Latraverse a dit comprendre les raisons qui ont pu pousser certaines villes à agir ainsi. Mais elle a plutôt amené le débat sur le fait que l’Halloween n’était plus une fête adaptée à la vie actuelle des parents et qu’elle devrait plutôt avoir lieu à jour fixe.

«Je propose une loi spéciale pour changer la date de l’Halloween. Elle devrait être le dernier vendredi d’octobre. Parce que le plus gros problème, ce n’est pas vrai que c’est la météo. Le plus gros problème, ce sont des familles où les deux parents travaillent et où c’est un casse-tête pour essayer d’arriver à la maison à temps», a-t-elle expliqué.

«Avoir à reporter ça à 24h de l’Halloween. Il y a des villes qui vont maintenir ça demain, d’autres qui reporter ça à samedi (...) Arrêtez, c’est un bordel!», a dit, quant à lui, Jonathan Trudeau.

Finalement c’est peut-être Antoine Robitaille qui détient la solution à ces reports ou pas selon les municipalités.

«C’est l’une des fêtes préférées des enfants. Je pense que ça peut être une bonne chose d’avoir deux soirées d’Halloween: une trempés sous la pluie et l’autre au sec», a-t-il fait savoir.

Voyez leurs échanges dans les vidéos ci-dessus.