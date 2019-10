Sans-abri et endetté de 20 000$: «je suis révolté» dit le curé Paradis

L’histoire de Kevin Cardin, cet ancien sans-abri qui a accumulé pour plus de 20 000 $ en contravention, a jeté la lumière sur une réalité peu connue de l’itinérance : l’endettement. Pour le curé Claude Paradis de l’organisme Notre-Dame de la rue, cette situation est aberrante et doit cesser.

«Tous ces jeunes-là se retrouvent à la rue et en plus on leur donne des contraventions comme ça. Pour la dignité de la personne, c’est très dur à se sortir de la rue.»

Le cas de Kevin Cardin n’est pas unique selon Claude Paradis. Sorti d’un centre jeunesse à 18 ans, le jeune homme s’est retrouvé sans emploi, sans logement et donc inadmissible à l’aide sociale. Il dort dans les parcs, sur le trottoir et se réveille chaque matin avec trois ou quatre contraventions dans ses poches.

En 4 ans dans la rue, Kevin a accumulé une dette de 19 913$ auquel s’ajoute 1268$ pour un permis de conduire suspendu.

«Ils ne sont pas intéressés à retourner sur le marché du travail parce qu’ils savent que ça va être prélevé sur leur emploi, sur leur paie. Alors, ils ne sont pas intéressés à poursuivre, à revenir dans le système, raconte le curé. Moi ça me choque, je suis vraiment contre ça, je suis révolté de la situation».

