Spacey échappe aux poursuites après la mort d’un de ses accusateurs

Les autorités de Los Angeles ont renoncé à poursuivre Kevin Spacey après la mort d'une de ses victimes présumées. La vedette de Usual Suspects était la cible d'une enquête criminelle depuis l'année dernière après avoir été accusé par un masseur de l'avoir agressé sexuellement dans sa propriété de Malibu en Californie, en 2016.

L'homme en question affirmait notamment que l'acteur aurait tenté de l'embrasser et d'attraper ses parties génitales pendant le massage. Des allégations niées par Kevin Spacey. Une enquête était en cours, mais John Doe (le nom donné à l'homme, qui est resté anonyme) est mort avant sa conclusion, empêchant le procureur d'inculper la vedette.

Le bureau du procureur de comté de Los Angeles a donc préféré rejeter l'affaire, affirmant qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit sans la présence du témoin clé, d'après TMZ. Toujours selon la publication, la victime présumée serait morte de causes naturelles.

L'acteur avait déjà échappé à la prison il y a trois mois, lors d'une première affaire dans le Massachusetts, quand le jeune serveur qui l'accusait d'agression sexuelle avait refusé de témoigner lors d'une audience préliminaire.

Kevin Spacey est cependant sous le coup de six autres allégations d'agression sexuelle en Angleterre, pour des faits qui se sont étalés entre 1996 et 2013 alors qu'il était directeur du Old Vic, un théâtre londonien.