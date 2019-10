1,7 M$ amassé pour la création de la coopérative du «Soleil»

La campagne de contribution volontaire lancée pour la création de la coopérative du journal «Le Soleil» a permis d’amasser 1,7 million $ en seulement trois semaines, sur un objectif de 2 millions $.

Lancée le 7 octobre dernier, la campagne «Je coopère pour Le Soleil» a permis de récolter 82 600 $ d’engagements, a indiqué le comité de relance du journal dans un communiqué. Les trois quarts proviennent de lecteurs avec des montants allant en moyenne de 50 $ à 500 $, voire 1000 $.

Des institutions, des syndicats et des coopératives ont également montré leur soutien, totalisant 419 000$ d’engagements.

Enfin, des annonceurs ont signé des engagements publicitaires de 1,2 million $ pour les deux prochaines années.

«Ce n’est pas un projet de journal que nous présentons, mais un projet de société pour tout citoyen et organisme qui croit à la vitalité d’une presse locale diversifiée et de qualité. Notre appel a été entendu, notre message compris. Nous en sommes fiers», a déclaré Jean-François Néron, journaliste et membre du comité provisoire pour la relance des six quotidiens de Groupe Capitales Médias.

Le comité se dit confiant d’atteindre son objectif de 2 millions $ d’ici le 7 novembre, date du dépôt de son projet de relance au syndic de faillite.