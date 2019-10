6935$ en dépenses de santé par personne au Québec

Le Québec est de loin la province qui connaitra la plus forte augmentation de ses dépenses en santé cette année par rapport à 2018, selon les données publiées jeudi par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

Le total des dépenses de santé par personne devrait atteindre 6935 $ au Québec cette année, en hausse de 5,5 % par habitant par rapport à l’an dernier. Il s’agit de la plus forte hausse pour une province. Au pays, seul le Nunavut connaitra une augmentation plus importante (6,2 %) pour des dépenses moyennes de 19 061 $ par habitant.

En Ontario, la hausse n’est que de 2,6 %, tandis qu’elle est de 3,4 % en Colombie-Britannique, la deuxième province avec l’augmentation la plus significative derrière le Québec.

À l’échelle nationale, l’augmentation moyenne par habitant est de 2,9 %, soit une moyenne de 7068 $ par habitant en 2019, comparativement à 6867 $ en 2018.

Au total, les dépenses en santé s’élèveront à 264 milliards $ en 2019.

Stable au privé

Selon l’ICIS, les dépenses du privé sont demeurées relativement stables depuis les 20 dernières années à l'échelle nationale. Elles représentent environ 30 % des dépenses totales de santé au Canada.

Les médicaments et les autres services professionnels (soins dentaires ou de la vue) sont les deux principales catégories de dépenses de santé du secteur privé au Canada. Elles représentent 66 % des dépenses totales de santé de ce secteur, contre 10 % des dépenses du secteur public.

En 2017, les paiements versés par les régimes privés d'assurance représentaient 41 % des dépenses du secteur privé, comparativement à 49 % pour les dépenses engagées par les ménages.

Le rapport indique que les hôpitaux (27 %), les médicaments (15 %) et les médecins (15 %) sont les catégories qui se partagent la majeure partie des fonds alloués à la santé. Le rapport indique toutefois qu’en 2019, la catégorie des médecins devrait connaitre une croissance de 4 % par rapport à l'an dernier.

«Une économie plus forte et la hausse des recettes publiques au cours des dernières années ont permis d'augmenter les budgets consacrés aux systèmes de santé canadiens. Il sera important de surveiller les tendances relatives aux dépenses de santé, particulièrement dans les catégories comme les médecins et les médicaments, afin que les autorités compétentes puissent prendre des décisions éclairées concernant l'attribution des fonds pour la santé», a déclaré Michael Hunt, directeur pour les dépenses de santé et les initiatives stratégiques à L’ICIS.

Selon l’organisme, les dépenses de santé consacrées aux personnes âgées sont les plus élevées. Bien que les dépenses par habitant augmentent avec l'âge (6656 $ pour les personnes de 65 à 69 ans comparativement à 20 793 $ pour celles de 80 ans et plus), le vieillissement de la population n'exercerait qu'une faible influence sur la hausse des coûts des soins de santé, qui se traduit par une augmentation annuelle de 1 %.